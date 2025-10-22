¿Cómo influyen las fases de la luna en tus relaciones? Así puedes aprovechar su energía para fortalecer conexiones

En la astrología, la luna es un reflejo de nuestro interior, representa todas esas emociones que experimentamos en nuestro día a día, pues su energía influye directamente en cómo nos sentimos y cómo lo expresamos.

Es por eso que se dice que las fases de la luna también influyen en la forma en cómo nos relacionamos y en cómo conectamos con otras personas, pero sobre todo, cómo podemos aprovechar su energía para mejorar nuestras conexiones.

Te podría interesar: Signo lunar: por qué es importante y cómo influye en tu personalidad

¿Cómo influyen las fases de la luna en tus relaciones?

Conoce cómo cada una de las fases de la luna es una oportunidad para crear conexiones nuevas o mejorar las que ya están presentes en tu vida, y no te limites sólo a las sentimentales, pues también pueden ser de amigos o familiares.

Luna Nueva

Esta luna representa los comienzos, es como una hoja en blanco donde podrás escribir sobre lo que deseas atraer en tus vínculos, es la oportunidad perfecta para reflexionar sobre cómo quieres que sean tus relaciones y sembrar las intenciones para manifestarlas.

Cuarto creciente

Esta fase lunar marca la toma de decisiones para que tus vínculos puedan crecer y evolucionar, se tienen conversaciones difíciles y se ponen límites, no para tener conflictos, sino para tener relaciones más auténticas y sanas.

También es un momento perfecto para hacer planes a futuro, planear proyectos compartidos o resolver situaciones que ponen en riesgo la conexión.

Qué dice tu signo lunar de ti Getty Images

Luna Llena

Es el punto más intenso del ciclo lunar y donde las emociones se intensifican, tantos las positivas como las negativas, lo que podría desencadenar decisiones o malos entendidos; sin embargo, no todo es malo, pues durante esta fase lunar también se pueden dar las conexiones profundas.

Si se logra mantener en equilibrio las emociones, esta fase puede traer revelaciones importantes sobre lo que realmente quieres en una relación.

Cuarto menguante

Durante la última fase del ciclo lunar, es momento de liberar lo que ya no funciona: hábitos, resentimientos o vínculos que te restan energía.

Esta etapa favorece el perdón y la reconciliación contigo mismo y con los demás, pues dejar ir con amor permite que el próximo ciclo comience con más ligereza y claridad.

La luna cambia cada noche, igual que nosotros, comprender su influencia no se trata de superstición o magia, sino de aprender a fluir con los ciclos naturales de la vida y del amor.

