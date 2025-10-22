Suscríbete
8 Colores de uñas navideñas que son perfectas para manifestar tus deseos

Así como la decoración navideña llena nuestro hogar de buena energía durante las fiestas, el color de nuestras uñas también puede influir en la vibra que atraemos en esta temporada.

October 22, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

Durante la Navidad, buscamos atraer energía positiva para cerrar el año liberadas y comenzar con esperanza y mejores vibras el próximo año, y aunque no lo creas, el color de tus uñas también puede convertirse en un poderoso aliado para manifestar todos tus deseos.

Cada color que decidas llevar en tus uñas, tiene una energía única que vibra con distintos propósitos, así que más allá de que tus uñas se conviertan en un accesorio más de tu look navideño, elige un color que conecte con tus propósitos.

Colores de uñas para manifestar tus deseos esta Navidad

Amor, abundancia, protección o nuevos comienzos, todo esto y más puedes manifestar con ayuda de tu manicure, toma en cuenta estos colores para conectar con tus propósitos.

Rojo

Uno de los tonos en tendencia de la temporada, que también representa la vitalidad y el amor, es el tono ideal si deseas encender la pasión en tu relación de pareja o atraer una relación sana y auténtica.

También es un excelente color si quieres atraer más confianza en tí misma y sentirte más segura y empoderada.

Verde

Es el color del crecimiento, la esperanza y la abundancia, es el color perfecto si quieres atraer mayor estabilidad económica y mayor estabilidad emocional, pues recuerda que te genera paz.

Dorado

Es el color relacionado con el éxito y la abundancia material, es una maravillosa opción si quieres atraer buena suerte y dinero, además su brillo también simboliza la luz que guía tus pasos hacía tus metas.

Plateado

Al ser un color relacionado con la renovación y energía lunar, es perfecto para cerrar ciclos y comenzar nuevos proyectos con una mente consciente y llena de esperanza. Su energía te permite alejar las malas energías y mejorar tu intuición para tener las ideas más claras.

Blanco

Estás relacionado con la paz y los nuevos comienzos, es un color muy espiritual que simboliza la pureza y la armonía. Si tu deseo es sanar, dejar atrás el pasado y comenzar de nuevo con calma y esperanza, este es el color que debes usar.

Azul

El color de la confianza y serenidad, es perfecto si estás manifestando tranquilidad emocional, equilibrio y una conexión más profunda contigo misma.

Rosa

El color de lo romántico y la dulzura, te recuerda que mereces todo lo bueno, y te ayuda a atraer relaciones amorosas y genuinas, llenas de romance y mucha ternura.

Morado

Este tono representa la sabiduría y la gratitud, es el color ideal para agradecer lo vivido y abrir el corazón a nuevas bendiciones.

Cuando elijas el color de tus uñas, hazlo con intención, mientras pintas o decoras, visualiza tus deseos ya cumplidos, y recuerda que puedes llevar estos colores aplicando las tendencias de moda, para manifestar con estilo.

