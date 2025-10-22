Carlota Casiraghi presenta “La Fêlure”: el libro que muestra su lado más filosófico

Carlota Casiraghi, nieta de Grace Kelly e hija de Carolina de Mónaco, ha sido vista desde siempre como un ícono de estilo y una figura de la alerta sociedad europea. Sin embargo, ahora está a punto de compartir un lado personal e intelectual con la publicación de su primer libro en solitario, el cual está titulado como “La Grieta”.

Programado para su lanzamiento el próximo 29 de enero de 2026 bajo la editorial francesa Éditions Julliard, este proyecto representa un cambio de dirección en su vida: de embajadora de moda a autora comprometida con loa reflexión profunda.

De icono de la moda a figura intelectual

Durante años, Carlota ha combinado su rol aristocrático con el mundo del lujo: embajadora de la firma Chanel, invitada habitual de las semanas de la moda y referente de estilo.

Sin embargo, sus intereses académicos y filosóficos han sido constantes: estudió filosofía en la Universidad de París-Sorbonne, colaboró con editoriales como el diario inglés “The Independent” y fundó espacios de debate literario, e incluso, su propio medio “Ever Manifesto”, así que esta actividad no es algo completamente nuevo en su vida. Con “La Grieta”, Carlota da rienda suelta a su intelecto, explorando el sentido de “la grieta interior” como metáfora de lo que la aristócrata considera transformación.

Charlotte Casiraghi. Jacopo Raule/Getty Images

¿De qué trata “La Fêlure” y por qué es un texto importante?

Aunque los detalles completos delo contenido aún no se han develado, la editorial ha señalado que el libro es una “investigación literaria y sensible sobre el concepto de la fractura, inspirada en textos, poetas y viajeros”. En él, Carlota no solo explora la dualidad pública-privada que ha vivido como miembro de la realeza, sino que también abre una conversación sobre la vulnerabilidad, la identidad y el cambio. Este tipo de enfoque trasciende la moda y el glamour, lo que lo convierte en un proyecto relevante donde la figura real se funde con la intelectual.

Un nuevo capítulo para la realeza europea

La aparición de Carlota en esta faceta literaria coincide con un momento de redefinición de la monarquía contemporánea, donde figuras como ella buscan proyectar más que estatus, desean transmitir voz, ideas y autenticidad. Como parte de la Feria del Libro de París 2025, enfatizó su pasión por la literatura.

Para expertos en realeza, que Carlota decidiera optar por un libro sobre interioridad más que por una autobiografía desde la perspectiva del glamour, es muestra de que cada vez son más las figuras de la realeza que apuestan por la introspección. Este paso no solo construye su legado personal, sino que extiende el significado de la Casa Grimaldi hacia la cultura.

Carlota Casiraghi demuestra que su figura no solo se enfoca en las portadas de belleza y las pasarelas de moda, sino también, ocupa un espacio importante y lleno de validez en la cultura y la intelectualidad.