Jennifer Lopez asegura que ningún hombre la ha amado como se merece y exesposo le responde: “El problema eres tú”

La actriz y cantante, Jennifer Lopez, ha estado casada en cuatro ocasiones, desafortunadamente sus matrimonios han terminado en mediáticos divorcios, siempre rodeados de mucha polémica.

En una reciente entrevista, J.Lo expresó sus frustración, asegurando que ningún hombre ha logrado amarla como ella se merece, generando controversia y abriendo la oportunidad a que uno de sus exesposos, Ojani Noa, le diera una respuesta impactante.

Ojani Noa responde a los comentarios de Jennifer Lopez sobre sus matrimonios fallidos

Durante su visita al programa de televisión, The Howard Stern Show, el pasado 15 de octubre, Jennifer haría una polémica declaración sobre sus fracasos amorosos y matrimonios fallidos.

“He aprendido que no es que no sea digna de ser amada, sino que ellos no son capaces de hacerlo... No lo tienen dentro”, aseguró la cantante y actriz.

Pero no contaba con la respuesta de Ojani Noa, el empresario cubano que se convirtió en su primer esposo, y que compartió una declaración que ha encendido el fuego en Instagram.

“El problema no somos nosotros. No soy yo. El problema eres tú”, publicó Noa el pasado 19 de octubre.

El primer marido de Lopez se deja de sutilezas y titula el comunicado directamente con un:

“Esta es la respuesta a la reciente entrevista en la que mi exmujer, Jennifer López, también conocida como JLO, dijo que nunca había sido amada. Jajaja... simplemente déjenme que les explique...”.

En la publicación, Ojani continúa asegurando que Jennifer siempre pone como prioridad su carrera y deja de lado el matrimonio y la relación de pareja, de ahí que ninguna de sus relaciones funcione.

“Tú eres quien no pudo conectarse. Te han amado varias veces. Te has casado cuatro veces. Y has tenido innumerables relaciones. Has tenido buenas relaciones... Yo, por ejemplo”, dice en el escrito.

El empresario reveló que estaba profundamente enamorado de Jennifer, al grado de renunciar a sus propios sueños y mudarse de ciudad para apoyarla en su carrera, cosa que ella no valoró.

“Soy una persona increíble y cariñosa, un gran ser humano. Honesto, fiel, nunca mentí, nunca me porté mal, nunca te engañé. Fui bueno contigo, fui demasiado bueno para ti”, asegura.

Ojani incluso reveló que Jennifer le fue infiel y le mintió en numerosas ocasiones: “Por eso te dejé, por eso me divorcié de ti. Di la verdad de una vez. Que la gente sepa que tú eres el problema. Deberías sentirte avergonzada, avergonzada de ti misma”.

Ojani Noa responde a las declaraciones de Jennifer Lopez sobre sus fracasos amorosos Barry King/WireImage

Matrimonio de Jennifer Lopez y Ojani Noa

Jennifer contrajo matrimonio con Noa en 1997, pero su matrimonio apenas duró 11 meses, su divorcio concluyó en 1998 y continuaron con una relación comercial, debido a que eran socios de un restaurante que él manejaba.

Tres años después la sociedad se disolvió y comenzaron a tener más problemas que llegaron a los tribunales, el cubano incluido amenazó con publicar videos eróticos de Jennifer con él y con otros hombres con lo que supuestamente le habría sido infiel.

Ojana ha intentado llevar su historia al cine e incluso intentó publicar un libro con jugosos detalles de su relación con Jennifer, pero todos sus intentos han sido en vano.

