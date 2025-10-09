Suscríbete
Jennifer Lopez defiende a Bad Bunny de quienes se oponen a su show en el Medio Tiempo del Super Bowl: “Está a punto de volarles la cabeza a todos”

La elección de Bad Bunny como el artista del Medio Tiempo del Super Bowl ha desatado críticas en su contra y Jennifer Lopez asegura que los sorprenderá.

October 09, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

Jennifer Lopez ya estuvo a cargo del Medio Tiempo del Super Bowl, en el 2020 se subió al escenario junto a Shakira para hacer el show musical del importante evento deportivo, así que sabe muy bien lo que implica una responsabilidad tan grande como esta, y asegura que Bad Bunny está listo para cumplir con las expectativas.

Y es que después de que se diera a conocer la noticias que el puertorriqueño será el artista invitado para poner la parte musical del 2026, las críticas no se hicieron esperar, pues hay quienes aseguran que no da la talla.

Durante su visita al programa de televisión, Today, el pasado 6 de octubre, le preguntaron a Jenner qué opinaba de las críticas que estaba recibiendo Bad Bunny, y ella respondió:

Creo que está a punto de volarles la cabeza a todos”, exclamó Lopez. “Es una introducción para algunas personas”.

La actriz y cantante que se encuentra en la promoción de su nueva película, ‘El beso de la araña’, aseguró que no sabía de la polémica en torno a la elección de Bad Bunny para el Super Bowl.

¿Por qué? ¿Pero por qué? No lo comprendo. Es uno de los artistas más grandes del mundo ahora mismo, probablemente el más grande.

Estoy súper emocionada de que la gente lo vea. Creo que van a sorprender gratamente, porque su música trasciende el idioma. Es increíble lo que ha logrado, ha hecho algo que muchas personas nunca han hecho en su vida”.

Jennifer Lopez y Shakira en el Medio Tiempo del Super Bowl en 2020

Jeff Kravitz/FilmMagic

Las críticas contra Bad Bunny

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido uno de los principales detractores del show del Medio Tiempo de Bad Bunny.

En entrevista para Newsmax, el pasado 6 de octubre, declaró: “No sé quién es, no sé por qué lo hacen, es una locura”, dijo Trump. “Le echan la culpa a algún promotor que contrataron para encargarse del entretenimiento. Me parece absolutamente ridículo”.

Sin embargo, Bad Bunny se ha tomado la polémica con gracia, pues durante su paso por Saturday Night Live, el pasado 4 de octubre, respondió con algunas bromas sarcásticas.

Estoy muy feliz, y creo que todos están contentos con ello, incluso Fox News”, bromeó durante su monólogo.

El artista de “Nuevayol” continuó diciendo que “la gente de todo el mundo que ama mi música está emocionada por la presentación. Especialmente todos los latinos y latinas del mundo aquí en Estados Unidos que han trabajado para abrir puertas. Es más que una victoria para mí, es una victoria para todos nosotros. Nuestra huella y nuestra contribución en este país, nadie podrá jamás quitarlas ni borrarlas”.

Jennifer Lopez Bad Bunny
Melisa Velázquez
