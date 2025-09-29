Suscríbete
Entretenimiento

¡Confirmado! Bad Bunny será el encargado de encender el show de medio tiempo del Super Bowl LX

Benito nos ha sorprendido con una buena noticia y es que no hay nada más emocionante que verlo en vivo durante el Super Bowl.

September 28, 2025 • 
Karen Luna
gettyimages-2144844543-594x594.jpg

Getty Images

El Super Bowl LX ya tiene dueño para su espectáculo más esperado: Bad Bunny. Sí, el conejo malo se subirá al escenario más visto del mundo el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y desde ahora la expectativa es enorme.

El anuncio se dio durante el partido entre Dallas Cowboys y Green Bay Packers, y en segundos las redes sociales se llenaron de emoción, memes y orgullo latino. No es para menos porque Bad Bunny será el primer artista puertorriqueño en protagonizar el show de medio tiempo en solitario, un logro histórico que confirma el peso global de la música latina.

Bad Bunny y un espectáculo que promete historia

Con su mezcla de reguetón, trap y fusiones urbanas, Benito ha conquistado escenarios de todo el planeta y ahora tendrá frente a él a más de 100 millones de espectadores en vivo, y aunque no ha revelado detalles, ya soñamos con un setlist cargado de himnos como Tití me preguntó o Callaíta.

El propio artista compartió un mensaje que refleja lo que significa este momento: “Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia”. Y no cabe duda de que lo es. El show estará bajo la producción de Roc Nation, con la dirección de Hamish Hamilton y el respaldo de Apple Music, lo que garantiza un espectáculo de primer nivel.

El Super Bowl habla en español

La NFL apuesta cada vez más por artistas que conectan con nuevas generaciones. Tras la huella que dejaron Shakira y JLo en 2020, ahora es Bad Bunny quien llevará el orgullo latino a uno de los escenarios más icónicos del planeta.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
