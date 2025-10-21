¿El príncipe Louis será el próximo duque de York? Esto es lo que se sabe sobre el futuro del título real

El pasado 17 de octubre, el príncipe Andrés renunció a todos sus títulos reales, incluyendo el ducado de York, en medio de la polémica que viven el hijo de la reina Isabel II por verse involucrado en los crímenes de Jeffrey Epstein

“Las continuas acusaciones sobre mí distraen del trabajo del rey Carlos y la familia real”, dijo en un comunicado.

Fue en 1986 cuando el príncipe Andrés recibió el título de duque de York de su madre, la reina Isabel II, cuando se casó con Sarah Ferguson, un título real que también llevó el rey Jorge VI, antes de que su hermano, el rey Eduardo, abdicara al trono en 1936.

Para eliminar oficialmente el ducado del príncipe Andrés se necesitaría una ley del Parlamento, por lo que es probable que el título simplemente permanezca inactivo hasta su muerte.

¿El príncipe Louis podría ser el próximo duque de York?

El Ducado de York se otorga tradicionalmente al segundo hijo del monarca, una tradición que comenzó con el rey Eduardo IV en 1474, según el experto en etiqueta británico Debrett’s .

El título de duque se hereda por línea masculina, por lo que no puede transmitirse a sus hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia . Al no haber un heredero varón legítimo, el ducado de Andrés revertirá a la Corona tras su fallecimiento y podrá ser cedido a otra persona.

Si para entonces el príncipe William ya está en el trono, el príncipe Luis podría convertirse en el próximo duque de York como segundo hijo del monarca.

Sin embargo, William puede decidir cambiar la tradición y darle a su hijo Louis otro título, o posiblemente ningún título.

El príncipe William habla de las travesuras de su hijo menor Louis Getty Images

¿Qué título podría darle a sus hijos el príncipe William cuando sea rey?

Una vez que el príncipe William sea el rey del Reino Unido, podrá otorgar títulos reales a sus hijos: George, Charlotte y Louis.

George, al ser el primogénito y futuro rey del Reino Unido después de su padre, podría llevar el título de príncipe de Gales, título que lleva actualmente su padre, y que fue creado para el príncipe Eduardo de Caernarvon en 1301.

La princesa Charlotte podría llevar el título de Princesa Real, un título nobiliario que lleva actualmente la princesa Ana, y que fue creado por el rey Carlos I en 1642 para su hija, la princesa María.

