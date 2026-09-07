Tiffany & Co. inaugura nueva boutique en Monterrey con Sebastián Yatra y Michelle Salas

Tiffany & Co. ya tiene una nueva dirección en Monterrey, y la celebración estuvo acompañada por algunas de las figuras más conocidas de la moda y el entretenimiento. Entre los invitados estuvieron Michelle Salas y Sebastián Yatra, quienes participaron en el corte de listón de la nueva boutique de la firma.

La tienda se encuentra dentro de El Palacio de Hierro Monterrey y representa una nueva apuesta de Tiffany & Co. por acercar su universo de joyería, alta joyería y relojería al norte de México.

Así es la nueva boutique de Tiffany & Co. en Monterrey

Con 210 metros cuadrados, el nuevo espacio toma inspiración de The Landmark, la icónica tienda de Tiffany & Co. ubicada en la Quinta Avenida de Nueva York.

Pero la boutique no busca ser una copia de ese espacio. Su propuesta incorpora referencias al diseño y la artesanía mexicana, creando una mezcla entre el ADN internacional de la firma y elementos locales.

Uno de los detalles más llamativos está en la fachada, donde diferentes tonalidades de azul forman un mosaico de cerámica artesanal inspirado en el trabajo artístico de Louis Comfort Tiffany.

Michelle Salas y Sebastián Yatra ponen el glamour

La inauguración tuvo como invitados a Michelle Salas y Sebastián Yatra, quienes llegaron luciendo diferentes piezas de la firma.

Michelle apostó por una selección de alta joyería alrededor de Bird on a Rock, el diseño creado por Jean Schlumberger en 1965 que se convirtió en uno de los símbolos de Tiffany & Co.

Yatra, en cambio, llevó una combinación mucho más ecléctica con piezas de Tiffany Lock, HardWear, Rope y Graffiti X de Paloma Picasso, además de un broche con piedras de color.

Una nueva dirección para el lujo en Monterrey

La boutique reúne colecciones como Lock, HardWear, T y Knot, además de propuestas de relojería y alta joyería.

La celebración continuó en Parque Fundidora, donde también se reunieron otras personalidades y hubo una presentación privada de Danny Ocean.

Así, la llegada de Tiffany & Co. a Monterrey no se quedó solamente en la apertura de una tienda. Con una nueva propuesta arquitectónica, referencias al diseño mexicano y dos invitados como Michelle Salas y Sebastián Yatra, la firma convirtió su llegada en todo un acontecimiento de moda y lujo.