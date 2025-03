Kate Middleton e Isabel II por un lado y Meghan Markle por el otro: el color de vestuario que las enfrenta

Un secreto a voces en la corona británica es la aparente mala relación que llevaban Isabel II y Kate Middleton con Meghan Markle. Sorprendentemente, entre los aspectos que desde siempre marcaron sus diferencias, están sus distintos estilos, pues la duquesa de Sussex hizo suyo el beige, un color que para las integrantes de la monarquía está rotundamente prohibida.

El color que Isabel II y Kate Middleton siempre evitaron, pero a Meghan Markle le fascina

Entre los lineamientos que existen en el protocolo real que las royals deben seguir al pie de la letra, hay un apartado dedicado especialmente a los vestuarios que cada integrante utiliza en sus actos oficiales. En este sentido, es más que conocido el peculiar estilo que en su momento distinguió a Isabel II, y el buen gusto que destila Kate Middleton, que a su manera, se encargaron de crear una imagen personal inconfundible, procurando siempre que fuera compatible con su puesto dentro de la realeza.

Bajo este propósito, ambas optaron por dejar fuera un tono en particular, aparentemente al considerar que no era funcional en lo que buscaban proyectar. Sin embargo, esta idea no fue convincente para Meghan Markle, quien al contrario de su familia política, decidió apoderarse del beige y colores similares en la paleta, un gesto con el que incluso antes de su salida de la monarquía, la duquesa de Sussex comprobó que iba contra corriente incluso en aspectos que podrían parecer tan superficiales como lo es la moda.

Mientras Kate Middleton e Isabel II evitan los atuendos en colores beige, Meghan Markle lo volvió uno de sus tonos predilectos Getty Archivo

¿Por qué la reina Isabel II siempre vestía con colores intensos?

Sobre las razones por las que la matriarca de la Familia Real Británica evitaba siempre las tonalidades nude en su vestimenta, se debería a que tenía como propósito destacar entre grandes multitudes, como una forma de reafirmar el poder de su presencia. Esta versión fue respaldada en el documental “The Queen at 90", donde Sofía de Wissex mencionó que Isabel II procuraba lucir atuendos coloridos con el fin de que la gente la ubicara en cualquier parte. “Las multitudes son de dos, tres, cuatro, diez, quince, y alguien quiere poder decir que vio un poco del sombrero de la reina cuando pasó”, explicó la esposa de Eduardo de Edimburgo.

La reina Isabel II siempre vestía con colores vibrantes Getty Archivo

Por lo que Kate Middleton podría estar tratando de seguir los pasos de su suegra, sobre todo a sabiendas de que la próxima en ocupar ese título será ella una vez que el príncipe William asuma el trono. Por otra parte, Meghan Markle habría preferido construir su propio sello usando este color “prohibido”, lo que irónicamente le valió acaparar los reflectores.