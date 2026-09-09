Juntos Jugamos por México: la iniciativa de Fundación INTERprotección que lleva alimento a miles de mexicanos

En un país donde millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria, Fundación INTERprotección celebra con éxito la iniciativa “Juntos Jugamos por México”, que desde sus primeras ediciones en 2021 continúa combatiendo la inseguridad alimentaria, y que recientemente logró beneficiar a más de 150 mil personas en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

A través de 71 comedores comunitarios, escuelas y bancos de alimentos, se distribuyó una pasta especialmente desarrollada con semolina de trigo y enriquecida con hierro, zinc y ácido fólico. A diferencia de un donativo convencional, esta fórmula buscó elevar directamente el valor nutricional de las comidas que se sirven diariamente en estos espacios.

Para dimensionar el alcance del programa, la cantidad de beneficiarios equivale a la capacidad conjunta de los estadios Banorte, Akron y BBVA.

Pasta fortificada: una solución práctica a gran escala

La pasta se consume en casi todo el mundo y la aceptan personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, por lo que las organizaciones receptoras coincidieron en que la pasta fortificada representa una solución práctica para preparar alimentos a gran escala y, al mismo tiempo, mejorar el valor nutricional de los menús que ofrecen diariamente.

Asimismo, se destacó que los comedores comunitarios son espacios que brindan mucho más que alimento: ofrecen acompañamiento, seguridad y un punto de encuentro para miles de familias.

Las alianzas con propósito son clave

Para poder favorecer a miles de personas, las alianzas con propósito son importantes; permiten construir soluciones sostenibles. Así que para lograr este éxito, la estrategia fue posible gracias al trabajo conjunto con organizaciones especializadas en alimentación, entre ellas Fundación CMR, cuya experiencia permitió tener una logística y distribución óptimas, la cual llegó de manera simultánea a las tres ciudades.

Además de la donación, se llevaron a cabo 12 jornadas de voluntariado, apoyando directamente la entrega de los alimentos y fortaleciendo el vínculo con las comunidades atendidas.

Una visión con futuro

El futuro de Fundación INTERprotección se enfoca en consolidar su impacto social a través de la educación, la salud y el cuidado del medio ambiente. En el caso de “Juntos Jugamos por México”, la meta es escalar esta iniciativa hacia zonas rurales y periferias urbanas de alta vulnerabilidad con el objetivo de que más familias tengan acceso a alimentos nutritivos y así poder consolidar un modelo de colaboración que pueda replicarse junto con nuevos aliados estratégicos.

El compromiso de Fundación INTERprotección va más allá de entregar alimento: busca contribuir a construir un México en el que más personas cuenten con las condiciones para desarrollarse y salir adelante.