¿Qué color de pelo elegir en los 30? 7 tonos que iluminan el rostro y ayudan a integrar las canas

Llegar a los 30 no significa que tengas que cambiar radicalmente de color de pelo. Pero sí puede ser un buen momento para buscar una tonalidad que aporte luz al rostro, tenga dimensión y, sobre todo, que sea fácil de mantener.

Además, las primeras canas pueden aparecer desde esta etapa y no necesariamente tienes que cubrirlas por completo o arrancarlas. Técnicas como el grey blending buscan reducir el contraste entre las canas y el resto del cabello mediante reflejos, luces bajas o matices que permitan que el crecimiento se vea más natural.

La clave está en elegir un tono que dialogue con tu color natural, tu piel y la cantidad de canas que tengas. Estas son siete opciones que pueden ayudarte a encontrarlo.

1. Castaño chocolate

El castaño chocolate es una de las opciones más fáciles para quienes quieren un cambio visible, pero sofisticado.

Su profundidad mantiene la apariencia de una melena morena, mientras que los matices cálidos pueden aportar brillo y dimensión. Para evitar que el color se vea demasiado plano, puedes pedir reflejos muy sutiles en tonos ligeramente más claros.

Si ya tienes algunas canas, el resultado dependerá de tu base y del porcentaje de cabello blanco. En lugar de intentar cubrir cada hebra, el colorista puede trabajar con diferentes tonalidades para suavizar el contraste.

Foto de archivo. Dakota Johnson sorprendió con la caracterización de cabello castaño por un rubio platino para interpretar a Marilyn Monroe en Flesh Impact. Getty Images

2. Castaño avellana

Si el chocolate te parece demasiado oscuro, el avellana es una alternativa más luminosa.

Este tono combina una base castaña con matices cálidos que pueden ir desde el beige hasta el dorado suave. Funciona especialmente bien cuando quieres aclarar ligeramente tu melena sin convertirte en rubia.

También permite jugar con reflejos alrededor del rostro para crear puntos de luz sin cambiar por completo el color de base.

3. Bronde

El bronde se encuentra entre el castaño y el rubio, por lo que resulta una opción interesante para quienes no quieren elegir completamente entre ambos.

Su ventaja está en la dimensión: una base castaña puede mezclarse con reflejos rubios, miel o beige para conseguir una transición suave.

Además, cuando empiezan a aparecer canas, una mezcla de tonalidades puede resultar menos contrastante que un color uniforme muy oscuro. Las técnicas de grey blending utilizan precisamente diferentes niveles de color para crear una transición más gradual entre las canas y el resto del cabello.

A través de los años, Jennifer Aniston ha experimentado con diferentes cortes de cabello, muchos de ellos se hicieron icónicos en la época de “Friends”. Getty Images

4. Rubio beige

El rubio beige es una alternativa para quienes quieren aclarar su cabello sin recurrir a tonos excesivamente fríos o platinados.

Su mezcla de matices cálidos y neutros puede aportar luminosidad al rostro y funciona especialmente bien con técnicas como balayage o babylights.

Si tienes algunas canas, los tonos claros pueden ayudar a reducir visualmente el contraste entre los cabellos blancos y el resto de la melena, aunque la elección debe hacerse de acuerdo con la base natural.

Sabrina Carpenter es una de las celebridades que mejor representa la tendencia Buttercream Blonde, un rubio cremoso con matices vainilla y mantequilla que este año se posiciona como alternativa al platinado. Getty Images

5. Caramelo

Los reflejos caramelo son una manera sencilla de darle movimiento a una melena castaña.

En lugar de cambiar todo el color, puedes incorporarlos en medios y puntas o alrededor del rostro. El resultado es más dimensional y permite mantener una raíz cercana al tono natural.

Los tonos miel y caramelo siguen formando parte de las tendencias de coloración de 2026, especialmente cuando se trabajan con transiciones suaves que evitan que el crecimiento sea demasiado evidente.

Recientemente, Zendaya fue vista con un anillo que ha generado especulaciones sobre un posible compromiso con Tom Holland. Getty Images

6. Castaño ceniza

Si tus canas tienen un tono plateado y prefieres evitar colores demasiado cálidos, el castaño ceniza puede ser una opción interesante.

Sus matices fríos crean una transición más discreta entre el cabello castaño y las primeras hebras blancas. También puede combinarse con reflejos ceniza, beige frío o tonos ahumados para crear profundidad.

No significa que tengas que teñir toda la melena de gris. La idea puede ser trabajar diferentes tonalidades para que las canas formen parte del resultado final.

Dakota Johnson es un camaleón del estilo. Explora sus looks más versátiles y aprende a adaptar sus peinados a cualquier ocasión. GETTY IMAGES

7. Espresso con reflejos suaves

El espresso es un castaño profundo, cercano al negro, pero con una apariencia más cálida y brillante.

Es una alternativa para quienes prefieren mantener el cabello oscuro y buscan darle mayor intensidad. Para que no se vea completamente uniforme, puedes añadir reflejos muy sutiles en chocolate o castaño medio.

Los morenos profundos y brillantes están teniendo especial presencia durante el otoño de 2026, con tonos espresso y chocolate entre las propuestas más actuales.

Anne Hathaway volvió a brillar con un look de alto impacto Getty Images

¿Y si tienes canas desde los 30?

Tener canas en los 30 es completamente compatible con cualquiera de estos colores. Lo importante es decidir si quieres cubrirlas, suavizar su contraste o integrarlas dentro del color.

Si son pocas, puedes trabajar con reflejos finos, babylights o un grey blending. Estas técnicas permiten que las hebras plateadas se mezclen con el resto del cabello en lugar de crear una línea marcada conforme crece la raíz.

Si tienes una mayor cantidad de canas y buscas una cobertura más uniforme, el color permanente puede ofrecer mayor opacidad, aunque también genera una línea de crecimiento más definida. En cambio, el grey blending conserva parte de las canas y busca reducir el contraste para que el crecimiento sea más suave.

¿Cómo elegir el tono que más te favorece?

Antes de elegir un color, considera tres elementos: tu tono natural, el subtono de tu piel y la

cantidad de canas que tienes.

Los tonos cálidos como caramelo, miel y avellana pueden funcionar especialmente bien si tu piel tiene subtonos cálidos. Los matices ceniza, beige frío y algunos tonos espresso pueden ser interesantes si prefieres una apariencia más fría.

También importa cuánto quieres mantener el color. Cuanto más alejado esté de tu tono natural, más evidente puede ser el crecimiento de la raíz. Después de los 30, no existe un único color de pelo que tengas que llevar. La mejor elección es aquella que ilumina tu rostro, conserva dimensión y se adapta a cuánto mantenimiento estás dispuesta a hacer, especialmente si las primeras canas ya forman parte de tu melena.