El amarillo mantequilla es el color del verano 2026: así puedes llevarlo

Hay colores que llegan y simplemente se sienten bien para una temporada. Eso está pasando con el amarillo mantequilla, un tono suave, luminoso y mucho más fácil de llevar de lo que podría parecer. Durante el verano 2026, esta tonalidad aparece en prendas y accesorios, convirtiéndose en una alternativa fresca frente a los colores más intensos.

Lo interesante es que no necesitas vestirte completamente de amarillo para sumarte a la tendencia. Un bolso, una camisa o incluso unos zapatos pueden ser suficientes para darle un giro diferente a un look.

¿Por qué el amarillo mantequilla es tendencia este verano 2026?

El amarillo mantequilla se caracteriza por ser un amarillo pálido y cremoso, alejado del efecto neón o de los tonos demasiado intensos. Precisamente por eso resulta tan versátil: aporta luz al conjunto, pero mantiene una apariencia delicada.

Además, es uno de esos colores que pueden funcionar tanto en looks relajados como en propuestas más arregladas. Todo depende de las prendas con las que decidas combinarlo.

Si todavía no estás convencida de llevarlo de pies a cabeza, empezar con pequeños detalles es una buena forma de probar la tendencia.

Cómo combinar el amarillo mantequilla

Una de las maneras más sencillas de llevar amarillo mantequilla es combinarlo con blanco. La mezcla mantiene una estética luminosa y muy veraniega, perfecta para esos días en los que quieres verte arreglada sin esforzarte demasiado.

También puedes llevarlo con denim. Unos jeans y una blusa o camiseta en amarillo mantequilla crean un contraste casual que funciona muy bien para el día a día. Si buscas algo menos predecible, prueba combinarlo con tonos marrones o chocolate.

Para un look más delicado, los tonos rosa empolvado pueden acompañarlo sin quitarle protagonismo. Y si quieres una propuesta más sofisticada, el gris puede convertirse en un contrapunto interesante.

¿Quieres darle un giro a tus looks de verano sin recurrir a los colores de siempre? El amarillo mantequilla puede ser justo lo que estás buscando. Raimonda Kulikauskiene/Getty Images

Amarillo mantequilla en accesorios

No hace falta comprar un armario completo para llevar el color de moda. Los accesorios son una forma sencilla de incorporar el amarillo mantequilla a tus looks.

Un bolso pequeño, unas bailarinas, un pañuelo o incluso unas gafas pueden convertirse en ese toque de color que cambia por completo un conjunto básico.

Otra opción es utilizarlo como protagonista en una sola prenda. Una falda, un vestido o una camisa en este tono pueden funcionar por sí solos si el resto del look se mantiene sencillo.

El color que hará más frescos tus looks

El encanto del amarillo mantequilla en verano 2026 está precisamente en su facilidad. Es luminoso sin ser estridente, diferente sin resultar complicado y suficientemente versátil para adaptarse a distintos estilos.

Así que, si estabas buscando una manera de actualizar tus looks esta temporada, quizá no necesitas reinventar todo tu armario. A veces basta con añadir un poco de amarillo mantequilla.