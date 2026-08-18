“Papá por Siempre” llega a CDMX: el plan en familia que combina risas, música y mucho corazón

Hay historias que nos hacen reír, otras que consiguen conmovernos y algunas que, sin importar cuántos años pasen, siguen recordándonos lo verdaderamente importante. Papá por Siempre pertenece a esta última categoría y ahora llega a la Ciudad de México convertida en una gran experiencia teatral para compartir en familia.

Del 18 al 23 de agosto, el Centro Cultural Teatro 1 recibirá esta comedia musical basada en la película que convirtió a la inolvidable señora Doubtfire en un símbolo del amor incondicional de un padre por sus hijos. Presentada en México por Gou Producciones, la puesta en escena recupera el humor y la sensibilidad de la historia original para llevarlos a un espectáculo lleno de música, coreografías y momentos capaces de conectar con distintas generaciones.

Una historia sobre las nuevas formas de ser familia

En el centro de Papá por Siempre encontramos a Daniel Hillard, un actor desempleado que atraviesa un complicado divorcio y está dispuesto a hacer prácticamente cualquier cosa para continuar cerca de sus hijos. La solución que encuentra es tan disparatada como entrañable: transformarse en Efigenia Doubtfire, una adorable niñera escocesa que logra entrar nuevamente en la vida cotidiana de su familia sin revelar su verdadera identidad.

Lo que comienza como un plan desesperado da paso a algo mucho más profundo. Mientras intenta sostener su doble vida, Daniel descubre que ser padre no significa solamente estar presente, sino aprender a escuchar, comprender, ceder y poner las necesidades de sus hijos por encima de las propias.

Y quizá ahí se encuentra la razón por la que esta historia continúa siendo tan vigente. Más allá de las situaciones cómicas y los cambios de identidad, habla sobre vínculos familiares, separaciones, segundas oportunidades y sobre entender que una familia puede transformarse sin dejar de ser familia.

Un plan para disfrutar juntos

En tiempos en los que encontrar actividades capaces de reunir a diferentes generaciones no siempre resulta sencillo, una visita al teatro puede convertirse en una oportunidad para hacer algo distinto. Papá por Siempre propone precisamente eso: una experiencia para padres, hijos y familias que combina espectáculo y entretenimiento con una historia cargada de emoción.

La producción está basada en la dirección original del cuatro veces ganador del premio Tony Jerry Zaks, con libreto de Karey Kirkpatrick y John O’Farrell, además de música y letras de Wayne Kirkpatrick y Karey Kirkpatrick, equipo nominado al Tony por Something Rotten!

Escenografía, vestuario, iluminación, música y coreografías complementan una producción pensada para trasladar al escenario toda la energía de esta historia.

Porque, al final, detrás de las pelucas, los disfraces y las situaciones imposibles de la señora Doubtfire permanece un mensaje muy sencillo: cuando se trata de quienes amamos, siempre vale la pena encontrar una manera de permanecer cerca.