TelevisaUnivision arrasa en la fiesta futbolera: más de 35 millones vieron el partido de México vs Ecuador

La emoción que vive México durante la fiesta futbolera 2026 también se refleja en las pantallas. TelevisaUnivision se consolidó como la señal favorita de los aficionados al registrar una audiencia histórica durante el partido entre México y Ecuador, un encuentro que no solo significó un momento inolvidable para la Selección Mexicana, sino también un nuevo éxito para la televisora.

De acuerdo con datos de la ACAM, organismo encargado de medir las audiencias en México, la transmisión de TelevisaUnivision fue la más vista a nivel nacional y superó a la competencia por más del 17 %, confirmando el liderazgo de la empresa en la cobertura del del torneo mundialista 2026.

TelevisaUnivision rompe récord de audiencia con México vs Ecuador

El emocionante duelo disputado en el Estadio Ciudad de México reunió a 35.3 millones de espectadores a través de las distintas plataformas de TelevisaUnivision. Del total, 28.4 millones siguieron el encuentro por televisión abierta y de paga, mientras que 6.9 millones lo hicieron mediante ViX, demostrando que la audiencia también apuesta por las plataformas digitales para vivir la máxima fiesta del futbol.

La victoria de la Selección Mexicana, impulsada por las actuaciones de Julián Quiñones, Gilberto Mora y Raúl Jiménez, mantuvo a millones de personas frente a la pantalla en una noche que quedará marcada tanto por el resultado deportivo como por el alcance de la transmisión.

Estos números llegan al cierre de la fase de grupos y confirman que TelevisaUnivision se ha convertido en la opción preferida para seguir cada detalle del torneo, gracias a una cobertura que combina narración, análisis y contenido especializado para acompañar a la afición durante toda la competencia.

En esta ocasión, TelevisaUnivision celebró un importante triunfo al liderar las audiencias nacionales con la transmisión del partido entre México y Ecuador David Ramos/Getty Images

La fiesta futbolera 2026 también se vive fuera de la pantalla

La pasión por el futbol no se ha quedado únicamente en la televisión. En distintos puntos del país, miles de aficionados se han reunido en los Fan Fests habilitados para seguir los partidos en un ambiente festivo, creando estampas que reflejan el entusiasmo con el que México está viviendo esta Copa del Mundo.

Mientras el país celebra el pase de México al quinto partido, TelevisaUnivision también tiene motivos para festejar. Sus cifras de audiencia, el crecimiento de ViX y la buena respuesta del público a espacios como La jugada del verano confirman que su cobertura de la fiesta del futbol 2026 conecta con millones de personas que buscan vivir cada partido con la emoción, el análisis y la cercanía que han caracterizado a la televisora durante el torneo.

