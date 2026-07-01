Sofía de Edimburgo debuta con un corte bob ideal para el verano

La duquesa de Edimburgo volvió a convertirse en tema de conversación entre los seguidores de la realeza británica, aunque esta vez no fue por un compromiso oficial, sino por una transformación de imagen que marca uno de los cambios de estilo más importantes que ha mostrado en años.

Durante su participación en el Groundswell Regenerative Agriculture Festival, Sofía apareció con un corte bob a la altura de la mandíbula, el más corto que ha llevado en más de una década, acompañado de un tono rubio más frío y luminoso. El resultado fue un look fresco y moderno que rápidamente llamó la atención.

El corte bob que promete convertirse en tendencia

Lejos de apostar por un cambio extremo, Sofía eligió una versión elegante del clásico bob: una cabellera recta con puntas ligeramente curvadas hacia el rostro y una raya lateral que aporta movimiento y suaviza las facciones.

Los estilistas coinciden en que este tipo de corte favorece especialmente a quienes buscan dar mayor volumen al cabello fino y conseguir un efecto rejuvenecedor sin perder sofisticación.

Un rubio más luminoso

Además del corte de pelo, otro detalle que no pasó desapercibido fue el color. La duquesa dejó atrás los tonos miel que había llevado en meses recientes para ahora lucir un rubio cenizo con reflejos más claros, una tendencia que continúa ganando fuerza durante el verano por su capacidad para iluminar el rostro.

Una transformación discreta, pero significativa

Sofía de Edimburgo suele mantener una imagen clásica y poco cambiante en sus apariciones oficiales, por lo que este cambio representa una evolución dentro de su estilo personal sin romper con la elegancia que la caracteriza. Su elección también demuestra cómo un buen corte puede renovar completamente una imagen sin necesidad de recurrir a cambios drásticos.

El estilo de Sofía sigue ganando protagonismo

Aunque durante años ha mantenido un perfil más discreto que otros miembros de la familia real británica, Sofía se ha consolidado como una de las figuras mejor vestidas de la institución. Sus looks suelen componerse por prendas atemporales con siluetas favorecedoras y una paleta de colores neutros, ahora con este nuevo corte bob, reafirma esa imagen y se suma a una de las tendencias capilares más elegantes de 2026.