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Kate Middleton asiste a Wimbledon 2026 con el traje azul que necesitas en tu clóset este verano

El look de Kate Middleton en Wimbledon 2026 confirma que la sastrería de lino y el azul real siguen siendo dos de las grandes apuestas de la moda royal para el verano.

Julio 02, 2026 • 
Isamar Escobar
Kate Middleton asiste a Wimbledon 2026 con el traje azul .jpeg

El look de Kate Middleton en Wimbledon 2026 confirma que la sastrería de lino y el azul real siguen siendo dos de las grandes apuestas de la moda royal para el verano.

GETTY IMAGES

La llegada de Kate Middleton en Wimbledon 2026 volvió a confirmar que el torneo de tenis más prestigioso del mundo también es una de las pasarelas favoritas de la realeza británica.

En su primera aparición de esta edición del campeonato, la Princesa de Gales deslumbró con un impecable conjunto azul de lino de la marca Gabriela Hearst. El diseño de este traje presenta una silueta recta y relajada, inspirada en la sastrería masculina, pero reinterpretada con la elegancia y pinzas precisas que caracterizan a la firma de origen uruguayo con sede y base en Nueva York.

El saco de corte oversize cae ligeramente por debajo de la cadera y está confeccionado con hombros suavemente estructurados, solapas de pico pronunciadas y doble botonadura forrada en la misma tela, lo que aporta una imagen pulida sin resultar rígida. Debajo lleva una base blanca de algodón como t-shirt básica de H&M de cuello recto.

El pantalón mantiene una caída limpia y fluida, de pierna recta y tiro medio-alto, alargando visualmente la figura y creando un conjunto equilibrado. La elección del lino permite que la prenda conserve estructura sin perder movimiento, convirtiéndo este traje en un ideal para el verano. Kate Middleton completa el estilismo con zapatillas color café de pico, que estilizan aún más la silueta, además de unos pendientes con piedra azul y nacarada con ornamento en metal dorado.

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¿Qué significa que Kate Middleton vista de azul en la realeza?

El color azul ha sido uno de los colores más representativos dentro de la monarquía británica por el mensaje que transmite. Asociado con la confianza, la estabilidad, la serenidad y la lealtad, este tono suele aparecer en los compromisos oficiales más importantes de los miembros de la familia real.
En el caso de Kate Middleton, no es la primera vez que recurre al azul para una aparición pública de alto perfil. Para su debut en Wimbledon 2026 eligió de nuevo este color mostrando la cercanía sin perder el carácter institucional que requiere su papel como Princesa de Gales.

Invertir en un traje azul de lino como el de Middleton es apostar por una prenda atemporal y extremadamente versátil. Su confección en lino lo convierte en una opción fresca y transpirable para los días cálidos, mientras que el color azul transmite profesionalismo, confianza y sofisticación.

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Puede ser ideal para algún festejo o reunión formal laboral; además, puede adaptarse fácilmente a diferente calzado, como son unas sandalias y una blusa básica, para un evento de día como lo hizo Kate, también si le agregas unos stilettos y accesorios llamativos se transforma en un look de oficina o una reunión importante. Gracias a su corte de sastrería, también estiliza la figura y ofrece una elegancia discreta que difícilmente pasa de moda y de esta manera puedes agregar una gran opción a tu clóset cápsula.

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