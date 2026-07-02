Taylor Swift y Travis Kelce sorprenden con las reglas para su boda: hay un objeto completamente prohibido

Aunque Taylor Swift y Travis Kelce no han confirmado públicamente los detalles de su esperada boda, cada nueva información sobre este evento ha despertado el interés de millones de seguidores. En esta ocasión, lo que ha llamado la atención además del vestido y los posibles invitados así como el lugar, y quién cocinará en su boda, es el estricto protocolo que deberán seguir quienes asistan a este festejo.

Lejos de tratarse de una celebración convencional, todo apunta a que la pareja Taylor y Travis busca mantener su boda, completamente alejado de las filtraciones y de las redes sociales.

La regla que deberán seguir todos los invitados a la boda de Taylor Swift

De acuerdo a las versiones que circulan, uno de los requisitos más importantes para los invitados es evitar el uso de teléfonos celulares durante la celebración.

La medida tendría como objetivo proteger la privacidad de los novios y evitar que fotografías o videos del evento aparezcan en redes sociales antes de que ellos decidan compartir algún momento de manera oficial.

Esta es ya una tendencia entre las bodas más exclusivas. Aunque la medida pueda parecer estricta, no es nueva dentro del mundo del entretenimiento.

Figuras como Adele, Jennifer Lawrence y George Clooney también han hecho esto, celebraciones privadas, con fuertes restricciones, sin celular, para proteger a sus familiares e invitados. En algunos casos, incluso se utilizan sobres especiales para guardar los teléfonos o acuerdos de confidencialidad que impiden compartir imágenes hasta después del evento.

En el caso de Taylor Swift y Travis Kelce, cuya relación ha sido seguida de cerca desde que comenzaron a salir en 2023, mantener el control sobre la información parece ser una prioridad.

Si últimamente sientes que todas las manicuras bonitas se parecen, no es casualidad. Las tendencias de uñas con gelishestán apostando por un estilo mucho más limpio, elegante y fácil de mantener. Getty Images

¿Por qué Taylor Swift y Travis Kelce quieren una boda completamente privada?

Desde que hicieron pública su relación en 2023, Taylor Swift y Travis Kelce han intentado encontrar un equilibrio entre su vida profesional y su relación. Aunque ambos son figuras publicas y de las más mediáticas del mundo, también han dejado claro que desean reservar ciertos momentos importantes únicamente para sus familiares y amigos más cercanos.

De acuerdo con reportes de medios estadounidense, esa sería la principal razón por la que la pareja habría establecido un estricto protocolo para su boda, incluyendo restricciones y un código de vestimenta específico. El objetivo es que los invitados disfruten de la celebración sin la presión de las redes sociales.

¿Quiénes podrían asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Aunque la lista oficial de invitados sigue siendo un misterio, los rumores apuntan a que la boda reuniría a algunas de las personalidades más influyentes del deporte y la música así como Hollywood.

Entre los nombres que aparecen en las especulaciones se encuentran miembros de la familia Kelce, amigos cercanos de la cantante y varias celebridades que los han acompañado durante los últimos años, como: Selena Gomez, Gigi Hadid, Emma Stone y Mariska Hargitay,Stevie Nicks y por parte del novio Travis Kelce, la lista incluiría a varios integrantes de los Kansas City Chiefs, además de su entrenador, Andy Reid, también, algunos medios aseguran que jugadores de los New York Knicks, como Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby y Karl-Anthony Towns.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de esos nombres ha sido confirmado oficialmente.

lo que sí es un hecho es que esta esta boda entre Swift y Kelce nos tiene expectantes a conocer todos los detalles.

