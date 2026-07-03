Ni coleta ni chongo: el peinado con pañuelo que todas quieren copiar

Si hay un accesorio que está viviendo un auténtico regreso este verano, ese es el pañuelo para el cabello. Después de varias temporadas dominadas por las coletas pulidas y los chongos de efecto limpio, el protagonista ahora es un peinado mucho más relajado, femenino y versátil: llevar un pañuelo en la cabeza.

Este estilo no solo aporta un toque sofisticado a cualquier look, también es una solución práctica para los días de calor, cuando el cabello suele encresparse con mayor facilidad o simplemente buscas una forma diferente de peinarte sin pasar demasiado tiempo frente al espejo.

Lo mejor es que no necesitas ser experta en estilismo para lograrlo. Con un pañuelo de seda, satén o algodón y unos cuantos minutos, puedes transformar por completo tu imagen.

El peinado con pañuelo que conquista el verano 2026

La tendencia apuesta por dejar el cabello suelto o ligeramente ondulado y colocar el pañuelo sobre la parte superior de la cabeza, anudándolo por debajo de la nuca o detrás del cuello. El resultado es un look fresco, cómodo y con un aire que recuerda al estilo mediterráneo y a los iconos de la moda de décadas pasadas.

Otra forma muy popular de llevarlo es doblando el pañuelo en forma de banda para colocarlo sobre la coronilla, dejando algunos mechones alrededor del rostro. Este pequeño detalle ayuda a enmarcar las facciones y aporta un acabado desenfadado que funciona tanto para un paseo por la ciudad como para unas vacaciones junto al mar.

La versatilidad del pañuelo también permite adaptarlo a distintos largos y tipos de cabello, desde melenas cortas hasta cabellos largos y con textura natural.

Hay tendencias que siempre encuentran la forma de volver, y el pañuelo para el cabello es una de ellas. Moritz Scholz/Getty Images

¿Por qué el pañuelo volvió a convertirse en tendencia?

Además de ser un accesorio funcional, el pañuelo en la cabeza añade color, textura y personalidad sin necesidad de cambiar de corte o teñir el cabello. También protege parcialmente el pelo del sol y ayuda a mantener el rostro despejado durante los días más calurosos.

Su regreso coincide con la preferencia por estilos relajados y prendas atemporales, donde los accesorios adquieren un papel protagonista para renovar los looks cotidianos.

Cómo combinar el peinado con pañuelo

Una de las grandes ventajas de esta tendencia es que combina fácilmente con prendas básicas del verano. Vestidos de lino, camisas blancas, jeans, conjuntos monocromáticos o incluso un traje ligero encuentran en el pañuelo el complemento perfecto.

Si buscas un acabado más elegante, puedes elegir diseños lisos o con estampados discretos. En cambio, si prefieres un look más llamativo, los estampados florales, geométricos o de inspiración vintage aportarán un toque especial.

Lejos de competir con la coleta o el clásico chongo, el peinado con pañuelo demuestra que un simple accesorio puede transformar cualquier look. Fresco, práctico y fácil de adaptar a distintos estilos, todo indica que seguirá siendo uno de los favoritos durante el verano de 2026.