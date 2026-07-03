Selena Gomez apuesta por un elegante vestido negro para la cena previa a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce ya comenzó a reunir a algunas de las estrellas más importantes del entretenimiento, y una de las invitadas que más llamó la atención fue Selena Gomez. La actriz, cantante y empresaria asistió a la cena de ensayo organizada en Madison Square Garden, en Nueva York, luciendo un sofisticado vestido negro que rápidamente se convirtió en uno de los looks más comentados de la noche.

La velada marcó el inicio de las festividades previas al enlace de la pareja y reunió a un exclusivo grupo de familiares y amigos cercanos. Entre los asistentes también fueron vistos nombres como Lena Dunham, Jack Antonoff, Erin Andrews, Gigi Hadid y Bradley Cooper, reflejando el carácter estelar del evento.

El vestido negro de Selena Gomez confirma que los clásicos nunca fallan

Para la ocasión, Selena Gomez apostó por un vestido negro strapless con detalles de encaje, una elección elegante y atemporal que acompañó con joyas de diamantes del diseñador Fernando Jorge. Antes de llegar a la celebración, la artista compartió en sus historias de Instagram un breve vistazo a su preparación, donde aparecía retocando su maquillaje con un labial de Rare Beauty, su marca de cosméticos.

El estilismo demostró que, cuando se trata de eventos de etiqueta, el vestido negro continúa siendo una apuesta segura. Sin necesidad de excesos, Selena consiguió un equilibrio entre sofisticación y discreción, dejando que los accesorios aportaran el toque de brillo.

La cena previa a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce reunió a varias celebridades, pero uno de los estilismos que más llamó la atención fue el de Selena Gomez. SS/Instagram

¿Cómo se hicieron amigas Taylor Swift y Selena Gomez?

La presencia de Selena Gomez en esta celebración no sorprendió a los seguidores de ambas artistas. La amistad entre ella y Taylor Swift comenzó en 2008, cuando las dos coincidieron mientras mantenían relaciones con integrantes de los Jonas Brothers. Desde entonces, han acompañado los momentos más importantes de sus carreras y de su vida personal.

De hecho, Swift estuvo presente en la boda de Selena con Benny Blanco, consolidando una relación que ha permanecido sólida durante casi dos décadas.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce ya está en marcha

La cena de ensayo, celebrada en el Infosys Theater de Madison Square Garden, dio inicio a un fin de semana de festejos que ha captado la atención de medios y fanáticos de todo el mundo. De acuerdo con diversos reportes, el encuentro reunió a alrededor de un centenar de invitados antes de la gran celebración prevista para los siguientes días.

Mientras todos esperan nuevas imágenes del esperado enlace, una cosa quedó clara desde la primera noche: Selena Gomez volvió a demostrar que un vestido negro bien elegido sigue siendo una de las opciones más elegantes para cualquier celebración de alto perfil.