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Gabrielle Haaland, la hermana de Erling Haaland que es idéntica a él: FOTOS

No es una futbolista ni suele acaparar titulares, pero Gabrielle Haaland se ha convertido en una de las personas más buscadas por los seguidores de Erling Haaland.

Julio 03, 2026 • 
Karen Luna
Manchester City v West Ham United - Premier League

Gabrielle Haaland, la hermana de Erling Haaland que es idéntica a él: FOTOS

Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

Cuando se habla de Erling Haaland, la conversación suele girar en torno a sus goles, sus récords y su papel como una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Sin embargo, en los últimos meses, muchos aficionados también han comenzado a interesarse por su vida familiar, especialmente por Gabrielle Haaland, su hermana, quien ha llamado la atención por el gran parecido físico que comparte con el delantero noruego.

Las imágenes de ambos han despertado cientos de comentarios en redes sociales, donde no son pocos los usuarios que aseguran que podrían pasar por “gemelos”. Aunque Gabrielle mantiene un perfil mucho más discreto que su famoso hermano, cada vez que aparece junto a él, el parecido entre ambos se convierte en tema de conversación.

El increíble parecido entre Gabrielle y Erling Haaland

Basta con observar algunas fotografías familiares para encontrar las similitudes. Gabrielle Haaland comparte con el futbolista rasgos como el tono claro de cabello, la forma del rostro, los ojos claros y una sonrisa muy similar.

Las comparaciones no han tardado en aparecer entre los seguidores del atacante de la selección de Noruega, quienes destacan que ambos heredaron muchos de los rasgos físicos de su familia.

A diferencia de Erling, Gabrielle ha preferido mantenerse lejos del foco mediático, por lo que son pocas las ocasiones en las que aparece públicamente o comparte momentos de su vida privada.

Erling Haaland tiene una familia muy unida

La familia Haaland ha acompañado de cerca la carrera del delantero desde sus primeros pasos en el fútbol profesional. Tanto sus padres como sus hermanos han sido vistos en distintas ocasiones apoyándolo durante partidos importantes o celebraciones familiares.

Aunque Erling Haaland suele ser reservado cuando habla de su vida personal, en varias oportunidades se le ha visto disfrutando de tiempo con su familia durante sus vacaciones o en reuniones privadas, reflejando la estrecha relación que mantienen.

Esa cercanía también explica por qué cada fotografía familiar genera tanto interés entre los aficionados, especialmente cuando permite conocer un lado menos mediático del futbolista.

Mientras el delantero continúa siendo una de las grandes figuras del fútbol internacional, Gabrielle Haaland prefiere mantener un perfil bajo. Aun así, cada vez que una nueva imagen de ambos sale a la luz, vuelve a quedar claro por qué tantos fanáticos coinciden en lo mismo: el parecido entre los hermanos es tan evidente que resulta imposible no notarlo.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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