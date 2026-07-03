7 tonos de uñas de gel que hacen que las manos luzcan más luminosas

Las uñas de gel se han convertido en una de las mejores opciones para quienes buscan una manicura favorecedora y sobre todo que sea duradera. Sin embargo, más allá del diseño, el color puede hacer una gran diferencia en la apariencia de las manos.

Algunos tonos tienen la capacidad de reflejar mejor la luz, suavizar la piel e incluso hacer que las manos luzcan más jóvenes y luminosas. Si estás pensando en renovar tu manicura, estos son los 7 tonos de uñas de gel que destacan por un efecto iluminador.

1. Milky Pink

El rosa lechoso es uno de los tonos favoritos por su acabado limpio y femenino. Su efecto translúcido aporta luminosidad a la piel y crea la ilusión de unas manos más cuidadas y elegantes. Además, combina con cualquier estilo y luce más si tu estilo es usar looks que van con colores pastel, ademas si agregas anillos plateados tus manos lucirán más frescas, el plus de este color es que funciona tanto para el día como para ocasiones especiales.

2. Nude durazno

Los tonos nude con un ligero matiz melocotón ayudan a neutralizar el aspecto apagado de la piel y aportan un efecto cálido que hace que las manos se vean más radiantes. Es una excelente alternativa para quienes buscan una manicura discreta con color. Este tono se caracteriza por ser divertido manteniendo la elegancia.

3. Blanco aperlado

El blanco con acabado aperlado refleja la luz de forma natural y aporta un brillo delicado que favorece especialmente a las pieles claras y medias. Es una tendencia inspirada en el lujo silencioso que continúa ganando protagonismo entre las amantes de la manicura minimalista. Para la selección de este color debes tener en cuenta que no es nacarado es más sutil.

4. Beige vainilla

Este tono se encuentra entre los colores más elegantes de la temporada. Su base cremosa aporta uniformidad a la piel y ayuda a que las manos luzcan más frescas y delicadas.

Además, es perfecto para quienes prefieren un manicura clásico que nunca pasa de moda.

5. Lavanda suave

Los tonos pastel también pueden iluminar las manos, y el lavanda es uno de los mejores ejemplos. Su matiz frío aporta frescura sin endurecer la apariencia de la piel.

Es ideal para quienes desean salir de los tonos nude sin perder elegancia.

6. Champán brillante

El color champán con un acabado ligeramente satinado aporta un efecto de luz inmediato y hace que las uñas parezcan más saludables. Es una opción perfecta para eventos, bodas o celebraciones, aunque también puede llevarse a diario gracias a su acabado discreto.

7. Glazed nude

Las famosas glazed nails siguen marcando tendencia. Este acabado combina una base nude con un efecto nacarado que refleja la luz desde cualquier ángulo y consigue que las manos luzcan mucho más luminosas. No es casualidad que celebridades como Hailey Bieber hayan convertido este estilo en uno de los más solicitados en los salones de belleza.

¿Qué caracteriza a las uñas de gel?

Las uñas de gel son peculiares por su acabado brillante, su larga duración y su apariencia de uña natural. A diferencia del esmalte tradicional, este tipo de manicura se endurece bajo una lámpara LED o UV, lo que permite obtener un color intenso y resistente durante varias semanas. Además de ofrecer una mayor durabilidad, las uñas de gel permiten que la uña original crezca con una forma linda para quienes buscan unas manos impecables y elegantes por más tiempo.

Ahora que sabes esto, antes de elegir el diseño de tu próxima manicura, presta atención al color. Recuerda que el tono puede marcar la diferencia entre unas manos apagadas y unas que proyecten frescura, luminosidad y elegancia a primera vista.