Manual paso a paso: 5 trucos para cuidar las puntas del cabello y evitar que se abran

Es una situación mucho más común de lo que parece. Aunque inviertas en buenos productos, las puntas del pelo suelen ser la parte más vulnerable y, si no reciben los cuidados adecuados, pueden romperse antes de que consigas el largo que tanto deseas.

La buena noticia es que existen hábitos sencillos que ayudan a prevenir este problema y a mantener el cabello fuerte y saludable.

1. Cómo hidratar las puntas del cabello para evitar que se abran

Aplica unas gotas de aceite capilar o un sérum específico en las puntas para sellar la humedad y evitar que se resequen. Este hábito ayuda a que el cabello luzca más suave, brillante y resistente al quiebre.

2. Usa protector térmico para proteger las puntas del cabello del calor

Si utilizas secadora, plancha o tenaza, nunca omitas el protector térmico. Este producto crea una barrera que disminuye el daño causado por las altas temperaturas y ayuda a prevenir las puntas abiertas.

3. Cómo desenredar el cabello sin romper las puntas

Evita cepillar el cabello con fuerza, especialmente cuando está mojado. Comienza desde las puntas y ve subiendo poco a poco hacia la raíz con un peine de dientes anchos o un cepillo diseñado para desenredar sin romper la fibra capilar. Evita que el peine sea de plástico puedes optar por uno de madera u otros materiales que no te den frizz.

4. Cada cuánto cortar las puntas del cabello para mantenerlo sano

Aunque quieras dejar crecer tu cabello, un despunte cada 8 a 12 semanas elimina el daño antes de que avance por la fibra capilar. Esto hace que el cabello se vea más sano y evita que las puntas abiertas empeoren.

5. Protege las puntas del cabello mientras duermes con una funda de satén

Dormir sobre una funda de satén o seda reduce la fricción que provoca quiebre, frizz y deshidratación. También puedes recoger el cabello en una trenza suelta para evitar enredos durante la noche. Ten mucho cuidado en no apretarla.

Recuerda que si tu objetivo es tener un cabello largo, fuerte y brillante, el punto 4 es muy importante, cortar las puntas regularmente, por más que no quieras esto hará que tu cabellera crezca más sana. No olvides tener una sana alimentación, también esto es crucial para el crecimiento de tu pelo, además esta rutina combinada con una buena hidratación, protección térmica y cuidados será uno de los mejores aliados para lograr un cabello sano y hermoso a largo plazo.