Taylor Swift y Travis Kelce anuncian oficialmente que ya están casados

Después de semanas de rumores, especulaciones y una enorme expectativa alrededor de su boda, Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron oficialmente que ya son marido y mujer. La noticia fue anunciada este viernes mediante un comunicado de su portavoz, poniendo fin al misterio que rodeó una de las celebraciones más comentadas del año.

La pareja eligió Madison Square Garden, en Nueva York, para celebrar su matrimonio con familiares y amigos cercanos en una ceremonia marcada por la privacidad. Desde días antes, los preparativos habían despertado la atención de los medios, mientras decenas de celebridades comenzaban a llegar al recinto para acompañarlos en este momento tan especial.

Así fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

El comunicado confirmó algunos de los detalles más importantes del enlace. A diferencia de las bodas tradicionales, Taylor Swift y Travis Kelce decidieron no tener damas de honor ni padrinos.

En su lugar, ambos eligieron a las personas más importantes de sus familias para acompañarlos durante la ceremonia. Austin Swift, hermano de la cantante, asumió el papel de Man of Honor, mientras que Jason Kelce, hermano del jugador de la NFL, fue el Best Man. Además, la ceremonia fue oficiada por el actor y comediante Adam Sandler, un amigo cercano de la pareja.

La decisión refleja el deseo de los recién casados de dar prioridad a sus vínculos familiares en uno de los días más importantes de sus vidas.

Tras una celebración rodeada de invitados famosos y estrictas medidas de privacidad, Taylor Swift y Travis Kelce hicieron oficial su matrimonio. Getty Images

Una boda rodeada de estrellas

Como se esperaba, la celebración reunió a numerosas figuras del mundo del entretenimiento y del deporte. Entre los invitados se encontraban celebridades de Hollywood, artistas y jugadores de la NFL, quienes llegaron a Nueva York para formar parte del esperado enlace.

Las estrictas medidas de privacidad, incluida una política que limitó el uso de teléfonos móviles durante la ceremonia, buscaron mantener los detalles del evento lejos de las redes sociales y permitir que los invitados disfrutaran la celebración con mayor discreción.

El final de una historia de amor que conquistó al mundo

Desde que comenzaron su relación en 2023, Taylor Swift y Travis Kelce se convirtieron en una de las parejas más seguidas del mundo. La cantante acompañó al ala cerrada de los Kansas City Chiefs en varios momentos importantes de su carrera deportiva, mientras que él también estuvo presente en distintas fechas de The Eras Tour, fortaleciendo una relación que siempre despertó el interés de millones de seguidores.