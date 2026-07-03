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¿No es Selena Gomez? Ella será la dama de honor secreta en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La aparición de una mujer muy especial rumbo a la ceremonia alimentó los rumores sobre quién acompañará a Taylor Swift en uno de los momentos más importantes de su vida.

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Mientras todas las miradas estaban puestas en Selena Gomez quien fue de las primeras celebridades en confirmar que ya estaba preparándose para ir rumbo a el ensayo de cena, incluso mostró que iba en camino para disfrutar del magno evento de Taylor Swift y Travis Kelce, una discreta aparición cambió por completo la conversación.

Taylor Swift y Selena Gomez

Taylor Swift y Selena Gomez

Getty Images

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Se trata de Abigail Anderson, la mejor amiga de la infancia de la cantante, quien fue vista saliendo de su hotel rumbo a la ceremonia junto a su esposo, Charles Berard, desatando las especulaciones de que ella sería la verdadera dama de honor de la novia.

Abigail Anderson, es la mejor amiga que ha acompañado a Taylor Swift desde antes de la fama, mucho antes de llenar estadios y convertirse en una de las artistas más influyentes del mundo, Taylor Swift encontró en Abigail Anderson a una amiga inseparable.
Ambas se conocieron cuando estudiaban en Hendersonville High School, en Tennessee, y desde entonces han mantenido una amistad que ha sobrevivido al paso del tiempo, la fama y los cambios en sus vidas personales. Su vínculo es tan estrecho que Abigail incluso inspiró parte de la canción “Fifteen”, uno de los temas más personales del álbum Fearless, donde Taylor recuerda los años que compartieron en la preparatoria.

Abigail Anderson _TaylorSwift_.png

Abigail Anderson la amiga de la infancia de Taylor Swift

Getty Images

¿Por qué Abigail Anderson sería la dama de honor de Taylor Swift?

Aunque muchos seguidores daban por hecho que Selena Gomez tendría un papel destacado durante la ceremonia debido a la fiel amistad que mantiene con la cantante, diversas versiones apuntan a que Taylor habría elegido a Abigail Anderson para ocupar el lugar de dama de honor.
La decisión tendría sentido para quienes conocen la historia de ambas, pues Abigail ha formado parte de la vida de Taylor desde mucho antes de que alcanzara el éxito internacional y ha permanecido a su lado en algunos de los momentos más importantes de su carrera y su vida personal.

Selena Gomez Taylor Swift
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