Selena Gomez presume la tendencia de uñas acrílicas que usó en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

En una boda como la de Taylor Swift y Travis Kelce donde cada detalle se analiza al milímetro, desde el vestido de la novia hasta los looks de las invitadas, Selena Gomez capta las atención gracias a su manicura.

El diseño, realizado por su nail artist de confianza, Tom Bachik, confirma que la elegancia ya no está en las uñas llamativas, sino en acabados impecables, colores naturales y formas que estilizan las manos. Esta es una apuesta que va de manera perfecta con la estética de lujo silencioso que domina la celebración de la boda Taylor Swift y Travis Kelce.

Así son las uñas de Selena Gomez

A simple vista son unas uñas sencillas, pero basta observarlas de cerca para entender por qué son de las manicuras del momento.

Selena Gomez decidió portar unas uñas de largo corto a medio, perfectamente limadas con una forma almendrada suave cuyo nombre profesional es uñas soft almond, una silueta que estiliza visualmente los dedos.

A diferencia de las uñas totalmente cuadradas o de las famosas coffin nails, la punta ligeramente redondeada crea un efecto más delicado y femenino.

El acabado es completamente brillante, con un efecto cristalino que deja ver ligeramente la uña natural. El esmalte se mueve entre un rosa nude translúcido y un milky pink, uno de los colores favoritos de las celebridades porque aporta un aspecto limpio, saludable y versátil.

La tendencia que confirma Selena Gomez: uñas “Soft Almond”

Si durante años las uñas XL dominaron las redes sociales, hoy las celebridades están apostando por una manicura mucho más fina.

La gran protagonista del look de Selena no es el color, sino la forma Soft Almond, este diseño se ha convertido en uno de los más solicitados en los salones porque alarga visualmente los dedos, suaviza las facciones de las manos y combina con prácticamente cualquier estilo.

Además, este tipo de silueta permite que el esmalte y el brillo natural sean los verdaderos protagonistas, siguiendo la filosofía del menos es más.

El lujo silencioso también conquistó la manicura

Tom Bachik describió el diseño como la “perfecta mani de lujo silencioso”, una definición que resume la tendencia beauty que enamoró a Hollywood.

El quiet luxury en las uñas deja atrás los diseños con exceso de pedrería, relieves o colores neón para dar paso a manicuras perfectamente pulidas, de aspecto saludable y con una ejecución impecable. La clave está en que las uñas luzcan tan naturales que parezcan no requerir esfuerzo, aunque detrás exista un trabajo técnico minucioso.

Es precisamente esa discreción la que convierte este tipo de manicura en uno de los favoritos para bodas, alfombras rojas y eventos de etiqueta.

Aunque Tom Bachik, su nail artist no especificó la técnica utilizada, el diseño muestra las características de una manicura profesional de construcción: una estructura perfectamente uniforme, un ápice sutil que muestra resistencia y un acabado ultrabrillante que suele conseguirse con extensiones. Lo verdaderamente protagonista, sin embargo, no es la técnica, sino el equilibrio entre la forma almendrada, el color nude translúcido y el brillo espejo.

¿Por qué esta manicura favorece tanto?

La combinación de una forma almendrada con un tono pink milk crea un efecto óptico que estiliza los dedos y hace que las manos luzcan más luminosas, delgadas y elegantes. Además, el acabado brillante refleja la luz de manera uniforme, deja una apariencia saludable que complementa cualquier look, desde un vestido de gala hasta un conjunto minimalista.

Con esta elección, Selena Gomez luce una manicura que no necesita ser extravagante para convertirse en protagonista. A veces, una forma perfectamente limada, un esmalte impecable y el equilibrio entre sencillez y sofisticación son suficientes para marcar la diferencia.

Selena Gomez luce manicure de seda en la entrega de Premios Grammy 2025 Getty Images

¿Qué joyería favorece más a las uñas Soft Almond?

Otro detalle que elevó la manicura de Selena Gomez fue la elección de la joyería. La actriz acompañó sus uñas con una combinación de anillos dorados y plateados con pedrería, demostrando que una manicura de tonos suaves y brillo impecable funciona como el lienzo perfecto para mezclar metales sin perder elegancia. El resultado es un look elegante, ultra femenino, equilibrado y moderno, en el que las uñas complementan las joyas.