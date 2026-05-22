¿Qué pensó la reina Isabel II cuando conoció a Meghan Markle? El curioso gesto que pocos conocen

La llegada de Meghan Markle a la familia real británica cambió por completo la dinámica dentro de la monarquía. Desde el inicio, la actriz estadounidense llamó la atención por su personalidad mucho más relajada, su carrera en Hollywood y su historia completamente distinta a la de otras mujeres que habían entrado a la realeza.

Pero entre todas las dudas que surgieron alrededor de su integración a los Windsor, hubo una que siempre despertó curiosidad: ¿qué pensó realmente la reina Isabel II cuando conoció a Meghan Markle?

Aunque la monarca nunca habló públicamente sobre su primera impresión de Meghan, distintos expertos reales y libros sobre la familia británica han revelado algunos detalles que hoy siguen dando mucho de qué hablar.

El gesto de la reina Isabel II que sorprendió a Meghan Markle

De acuerdo con el libro Elizabeth: An Intimate Portrait del periodista Gyles Brandreth, la reina Isabel II tuvo una actitud especialmente cálida con Meghan desde sus primeros encuentros.

Uno de los momentos más comentados ocurrió antes de la boda entre Meghan y el príncipe Harry, cuando la reina decidió invitar personalmente a Meghan a acompañarla en un compromiso oficial en Cheshire en 2018. Para muchos expertos reales, este gesto fue muy significativo, ya que normalmente este tipo de actividades no se ofrecían tan rápido a nuevos miembros de la familia real.

Durante ese viaje, Meghan y la reina compartieron un trayecto en tren, sonrieron juntas frente a las cámaras e incluso protagonizaron momentos relajados que sorprendieron a quienes seguían de cerca el protocolo real. De hecho, varios medios británicos señalaron en aquel momento que la reina parecía sentirse cómoda con Meghan y apreciaba su confianza en público.

Antes de las tensiones, los documentales y la salida de Harry y Meghan de la realeza, hubo una época en la que la reina Isabel II parecía tener una relación bastante cercana con Meghan Markle. Getty Images

Meghan Markle también habló sobre la reina Isabel II

En la serie documental Harry & Meghan de Netflix, Meghan recordó con humor el momento en que conoció oficialmente a la reina Isabel II. La duquesa confesó que al principio no entendía por completo la formalidad detrás de la reverencia y pensó que sería algo más casual dentro del ámbito familiar.

Aun así, Meghan aseguró que la reina siempre fue amable con ella, incluso contó que durante aquel primer compromiso oficial juntas, Isabel II le ofreció una manta para cubrirse del frío dentro del automóvil, un pequeño detalle que muchos interpretaron como una muestra de cercanía y consideración.

Una relación que siempre despertó interés

Con el paso de los años y tras la salida de Harry y Meghan de la familia real, surgieron muchísimas especulaciones sobre cómo terminó realmente la relación entre los Sussex y la reina. Sin embargo, varios expertos coinciden en que Isabel II siempre intentó mantener una actitud conciliadora con Meghan Markle, especialmente durante los primeros años de su llegada a la monarquía.

