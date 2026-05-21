¿No le caía bien? La dura opinión de Kate Middleton al conocer a Meghan Markle

Desde que Meghan Markle llegó a la familia real británica, la relación entre ella y Kate Middleton se convirtió en uno de los temas más comentados dentro del universo royal. Aunque durante un tiempo muchos imaginaron que podrían convertirse en el nuevo dúo favorito de la monarquía, distintos libros, entrevistas y reportes han dejado claro que las cosas nunca fueron tan sencillas entre ellas.

Kate Middleton habría sido “reservada” con Meghan Markle desde el inicio

De acuerdo con información retomada en libros sobre la familia real Kate Middleton habría mostrado cierta distancia cuando comenzó la relación entre Meghan Markle y el príncipe Harry. Según el autor Christopher Andersen en el libro Brothers and Wives, la princesa de Gales incluso habría evitado algunos encuentros iniciales con Meghan porque se sentía preocupada por la rapidez con la que avanzaba la relación con Harry.

Personas cercanas a Kate aseguraron que su actitud no necesariamente venía desde la mala intención, sino desde un instinto protector hacia el príncipe Harry, con quien siempre tuvo una relación muy cercana antes de la llegada de Meghan.

Además, varios reportes coinciden en que Kate suele ser una persona muy reservada y selectiva con su círculo cercano, algo que habría influido en la manera en que recibió a Meghan Markle al inicio.

Antes de convertirse en una de las relaciones más comentadas de la realeza británica, Kate Middleton y Meghan Markle tuvieron un primer encuentro. Getty Images

Meghan Markle recordó un encuentro “incómodo”

Por su parte, Meghan también habló públicamente sobre cómo fue conocer a Kate Middleton por primera vez. En el documental Harry & Meghan de Netflix, la duquesa de Sussex recordó que el primer encuentro ocurrió de manera muy casual, mientras ella estaba descalza y usando jeans rotos en casa.

Meghan explicó que le sorprendió descubrir que la formalidad dentro de la familia real también existía en privado, algo que no esperaba antes de integrarse a ese entorno. Incluso comentó que su personalidad cariñosa y relajada (porque, según dijo, siempre ha sido “muy de abrazar”) no necesariamente encajó de inmediato con la personalidad más reservada de Kate.

Con el paso de los años, los rumores sobre tensiones entre ambas crecieron todavía más, especialmente después de la salida de Harry y Meghan de la familia real en 2020.

Una relación que sigue despertando interés

Aunque ninguna de las dos suele hablar directamente sobre su relación actual, el tema sigue generando muchísima atención entre fans y expertos en realeza. Honestamente, parte del interés también tiene que ver con lo distintas que siempre parecieron ser.

Mientras Kate Middleton representa una imagen mucho más tradicional y discreta dentro de la monarquía, Meghan Markle llegó con un perfil más libre, mediático y completamente ajeno a las reglas reales. ¡Quizá por eso, desde el principio, muchos sintieron que entre ellas existía una diferencia de personalidad difícil de ignorar!

