Suscríbete
Síguenos en:
Realeza

¿No le caía bien? La dura opinión de Kate Middleton al conocer a Meghan Markle

Antes de convertirse en una de las relaciones más comentadas de la realeza británica, Kate Middleton y Meghan Markle tuvieron un primer encuentro.

Mayo 21, 2026 • 
Karen Luna
Celebrities Attend Wimbledon 2019

¿No le caía bien? La dura opinión de Kate Middleton al conocer a Meghan Markle

Karwai Tang/Getty Images

Desde que Meghan Markle llegó a la familia real británica, la relación entre ella y Kate Middleton se convirtió en uno de los temas más comentados dentro del universo royal. Aunque durante un tiempo muchos imaginaron que podrían convertirse en el nuevo dúo favorito de la monarquía, distintos libros, entrevistas y reportes han dejado claro que las cosas nunca fueron tan sencillas entre ellas.

También puedes leer:
Kate Middleton
Realeza
Kate Middleton reaparece por primera vez desde su operación abdominal
Marzo 04, 2024
 · 
Alexis Ceja
The Princess of Wales Recovers In The London Clinic After Successful Abdominal Surgery
Realeza
El Palacio de Kensington rompe el silencio y revela la verdad sobre la salud de Kate Middleton
Febrero 05, 2024
 · 
Shareni Pastrana

Kate Middleton habría sido “reservada” con Meghan Markle desde el inicio

De acuerdo con información retomada en libros sobre la familia real Kate Middleton habría mostrado cierta distancia cuando comenzó la relación entre Meghan Markle y el príncipe Harry. Según el autor Christopher Andersen en el libro Brothers and Wives, la princesa de Gales incluso habría evitado algunos encuentros iniciales con Meghan porque se sentía preocupada por la rapidez con la que avanzaba la relación con Harry.

Personas cercanas a Kate aseguraron que su actitud no necesariamente venía desde la mala intención, sino desde un instinto protector hacia el príncipe Harry, con quien siempre tuvo una relación muy cercana antes de la llegada de Meghan.

Además, varios reportes coinciden en que Kate suele ser una persona muy reservada y selectiva con su círculo cercano, algo que habría influido en la manera en que recibió a Meghan Markle al inicio.

Meghan-Markle-y-Kate-Middleton.jpg

Antes de convertirse en una de las relaciones más comentadas de la realeza británica, Kate Middleton y Meghan Markle tuvieron un primer encuentro.

Getty Images

Meghan Markle recordó un encuentro “incómodo”

Por su parte, Meghan también habló públicamente sobre cómo fue conocer a Kate Middleton por primera vez. En el documental Harry & Meghan de Netflix, la duquesa de Sussex recordó que el primer encuentro ocurrió de manera muy casual, mientras ella estaba descalza y usando jeans rotos en casa.

Meghan explicó que le sorprendió descubrir que la formalidad dentro de la familia real también existía en privado, algo que no esperaba antes de integrarse a ese entorno. Incluso comentó que su personalidad cariñosa y relajada (porque, según dijo, siempre ha sido “muy de abrazar”) no necesariamente encajó de inmediato con la personalidad más reservada de Kate.

Con el paso de los años, los rumores sobre tensiones entre ambas crecieron todavía más, especialmente después de la salida de Harry y Meghan de la familia real en 2020.

Una relación que sigue despertando interés

Aunque ninguna de las dos suele hablar directamente sobre su relación actual, el tema sigue generando muchísima atención entre fans y expertos en realeza. Honestamente, parte del interés también tiene que ver con lo distintas que siempre parecieron ser.

También puedes leer:
princesas lilibeth y charlotte (1).jpg
Realeza
¿Qué tienen en común las princesas Lilibeth y Charlotte, además de ser nietas de Lady Di?
Julio 26, 2023
 · 
Emma Duarte
harry, meghan y reina isabel II.jpg
Realeza
El curioso significado del nombre Lilibet y la razón por la que la hija de Harry está ligada a Isabel II
Julio 19, 2023
 · 
Emma Duarte

Mientras Kate Middleton representa una imagen mucho más tradicional y discreta dentro de la monarquía, Meghan Markle llegó con un perfil más libre, mediático y completamente ajeno a las reglas reales. ¡Quizá por eso, desde el principio, muchos sintieron que entre ellas existía una diferencia de personalidad difícil de ignorar!

Meghan Markle kate middleton Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
"La Bola Negra" Screening - The 79th Annual Cannes Film Festival
Belleza
Demi Moore cautiva Cannes 2026 con su nuevo corte de pelo curly lob
Mayo 21, 2026
 · 
Karen Luna
DSC03812.JPG
Entretenimiento
México Vibra no es solo un concierto: es una celebración de historia, música y legado
Mayo 21, 2026
 · 
Karen Luna
Lily Collins
Entretenimiento
¿Se acaba Emily in Paris? Lily Collins revela detalles de la temporada final en Grecia
Mayo 21, 2026
 · 
Karen Luna
Bob corto francés vs. bob largo ondulado los cortes con flequillo del momento.png
Belleza
Corte bob con flequillo: la tendencia vintage que está de regreso este verano 2026
Mayo 20, 2026
 · 
Karen Luna