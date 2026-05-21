Demi Moore cautiva Cannes 2026 con su nuevo corte de pelo curly lob

Si algo ha quedado claro durante el Festival de Cannes 2026 es que Demi Moore sigue siendo una de las mujeres más elegantes e inesperadas de la alfombra roja. Pero esta vez no solo llamó la atención por sus vestidos de alta costura, sino por el radical cambio de look con el que apareció en el festival: un sofisticado curly lob que ya está dando muchísimo de qué hablar en redes sociales.

La actriz sorprendió al dejar atrás su icónica melena extralarga y aparecer con un corte a la altura de los hombros lleno de volumen, ondas suaves y un aire mucho más moderno.

Demi Moore cambia su clásica melena larga por un curly lob

Demi Moore asistió a la premiere de La Bola Negra durante Cannes 2026 usando un vestido azul zafiro strapless firmado por Self-Portrait, pero fue su peinado el que terminó robándose buena parte de la conversación fashion y beauty del evento.

Acostumbradas a verla con su clásica melena oscura hasta la cintura, el nuevo look tomó completamente por sorpresa a fans. El estilo consistía en un lob rizado con mucho movimiento, acompañado de ondas voluminosas inspiradas en el glamour retro de los años 70 y 80.

Entre vestidos espectaculares y glamour francés, Demi Moore terminó robándose parte de la conversación en Cannes gracias a su nuevo corte de pelo. Lionel Hahn/Getty Images

El curly lob de Demi Moore confirma la tendencia de 2026

El nuevo peinado de la actriz también confirma algo que ya veníamos viendo desde hace meses: el curly lob se está convirtiendo en uno de los cortes más fuertes de 2026, porque es un estilo elegante, ligero y mucho más fácil de llevar que las melenas XL, pero sin perder movimiento ni sofisticación. Además, favorece muchísimo porque ayuda a suavizar las facciones y aporta volumen natural al rostro.

En el caso de Demi Moore, el corte ayudó a darle un aire mucho más relajado y rejuvenecido sin perder ese estilo glamuroso que siempre la ha caracterizado. Sí, muchas personas en redes ya están diciendo que probablemente sea uno de sus mejores looks en años.

Demi Moore sigue dominando la alfombra roja de Cannes

Este no es el primer cambio de look que la actriz prueba este año, en febrero ya había sorprendido durante la Semana de la Moda de Milán con un bob mucho más corto y efecto wet look. Sin embargo, su aparición en Cannes con este nuevo curly lob terminó confirmando que Demi Moore está disfrutando muchísimo experimentar con su imagen últimamente.

Siendo honesta, verla romper con su look clásico después de tantos años también demuestra que los cambios de pelo no tienen edad. A veces, un buen corte y unas ondas con volumen son suficientes para transformar por completo toda una vibra.