Suscríbete
Realeza

¿Demanda a la familia real? Meghan Markle estaría buscando protección para evitar el destino de Andrés

Nuevos reportes apuntan que Meghan teme una ofensiva institucional que pueda poner en riesgo su título de duquesa, así como sucedió con el ex príncipe Andrés.

November 13, 2025 • 
Lily Carmona
El significativo accesorio que Meghan Markle usó y tiene un vínculo especial con su hijo Archie.png

La duquesa de Sussex sorprende con un calzado que tiene memoria de la realeza.

Getty Images

Desde que Meghan Markle y el príncipe Harry renunciaron a sus roles dentro de la monarquía británica en 2020, su relación con la casa real ha atravesado momentos de tensión, distanciamiento y controversia pública. Hoy, un nuevo frente vuelve a colocarlos en el centro de la conversación global: la posibilidad de que Meghan esté preparando una estrategia legal para proteger su estatus como duquesa de Sussex.

Las especulaciones surgieron luego de que se recordara el precedente más reciente dentro de la familia: la retirada de títulos del príncipe Andrés.

Medios internacionales como “Radar Online” sugieren que Meghan teme que, con William como futuro rey, se endurezca aún más la postura hacia quienes no formen parte activa de la institución.

¿Por qué Megan teme perder su título?

De acuerdo con nuevos informes, la preocupación de Meghan no es menor. Su título ha sido un pilar en la construcción de su identidad pública y, especialmente, en el desarrollo de sus proyectos mediáticos y comerciales. Desde documentales hasta iniciativas filantrópicas y el lanzamiento de su marca de estilo de vida, su presencia global continúa vinculada a su papel como duquesa de Sussex.

Perder este título tendría un impacto simbólico, reputacional y, de acuerdo con especialistas, incluso económico. Por ello, fuentes cercanas aseguran que Meghan ha compartido con su círculo más íntimo su inquietud ante la posibilidad de que la monarquía revise la validez de títulos otorgados a miembros no activos.

Carlos III incluye a Harry y Meghan en su funeral

Meghan podría tener temor de que el rey le retire su título de duquesa.

Getty Images

¿De dónde nace el miedo de Meghan?

Aunque los casos son radicalmente distintos, el retiro de los títulos del príncipe Andrés dejó una marca profunda dentro de la casa real. La decisión del rey Carlos III de despojarlo de su estatus nobiliario tras los escándalos que rodearon su nombre fue interpretada como una señal de mano firme y una advertencia silenciosa: ningún título está garantizado.

Según las fuentes citadas por el medio, Meghan no tomó este hecho desapercibido, pues la posibilidad de que William respalde una monarquía más reducida, es decir, limitada a quienes cumplen funciones oficiales, ha elevado las alarmas dentro del entorno Sussex.

¿Meghan está preparando una estrategia legal?

Las versiones apuntan a que la duquesa estaría considerando asesoría legal en caso de que exista un intento futuro de revocar su título. Su postura, según los informantes, sería firme: defendería su identidad como duquesa con todos los recursos a su alcance.

Esto sucede en un panorama en el que las tensiones entre los duques y William siguen sin resolverse del todo, incluso pese a los recientes acercamientos entre Harry y su padre por motivos de salud.

Aunque la casa real no ha emitido comentario alguno sobre la posible revisión del título de Meghan Markle, las especulaciones reflejan un clima de incertidumbre entre los Sussex y la familia real. Por ahora, Meghan mantiene su título y su influencia, pero también la alerta encendida ante cualquier movimiento futuro del Palacio.

También te puede interesar:
The Duke and Duchess of Sussex Visit South Africa
Realeza
Las consecuencias de que quitaran el nombre de Meghan Markle de la partida de nacimiento del príncipe Archie
August 02, 2023
 · 
Editorial
Revelan cifra que Meghan le pidió a Harry para firmar el divorcio
Realeza
Revelan la impresionante y exagerada cifra que Meghan Markle le habría pedido a Harry para darle el divorcio
July 07, 2023
 · 
Editorial

Meghan Markle
Lily Carmona
Relacionado
Cintura de avispa así llega Karol G a los Latin Grammys con el vestido negro que todas queremos.png
Moda
Cintura de avispa: así llega Karol G a los Latin Grammys con el vestido negro que todas queremos
November 13, 2025
 · 
Lily Carmona
Kendall Jenner
Moda
Kendall Jenner lleva el abrigo favorito para ir a la oficina este invierno
November 13, 2025
 · 
Karen Luna
Justin Baldoni muestra textos privados después de incómodo encuentro con Ryan Reynolds.png
Entretenimiento
Justin Baldoni muestra textos privados después de incómodo encuentro con Ryan Reynolds
November 13, 2025
 · 
Lily Carmona
¿Pruebas contra Justin Baldoni Isabela Ferrer, estrella de It Ends With Us, rompe el silencio en su contra.png
Entretenimiento
¿Justin Baldoni revive demanda contra Blake Lively? El detonante que enfureció al actor
November 13, 2025
 · 
Lily Carmona