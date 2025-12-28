Victoria Beckham revela el peor hábito de David Beckham y por qué la enfurece

David y Victoria Beckham se han consolidado como una de las parejas más admiradas de Hollywood, destacando por la solidez de su relación y la armonía familiar que han construido a lo largo de más de una década de matrimonio.

Sin embargo, como en cualquier matrimonio, no todo es perfecto y también existen pequeñas diferencias; recientemente, la modelo y empresaria confesó el hábito de su famoso esposo que menos le agrada.

Te podría interesar: Victoria y David Beckham devastados al descubrir que su hijo Brooklyn Beckham los bloqueó en Instagram

El hábito de David Beckham que hace enojar a Victoria Beckham

Durante una participación especial en el programa de televisión, Watch What Happens Live, Victoria sorprendió a la audiencia al confesar que David no es perfecto, y tiene un molesto hábito que le pone los pelos de punta.

Durante el popular segmento “Truth or Drink”, conducido por Andy Cohen y acompañado por la actriz Kerry Washington, Victoria confesó:

“A David le gusta llegar temprano a todo. Pero a absolutamente todo. Fuimos a una fiesta recientemente y llegamos antes que el personal de servicio, antes que los invitados”, relató entre risas.

El apego extremo de David Beckham a la puntualidad y el orden está ligado a su trastorno obsesivo compulsivo (TOC), un diagnóstico sobre el cual él mismo ha hablado abiertamente.

“Soy muy organizado, hasta el punto de que resulta bastante agotador cada día porque soy tan organizado, necesitó tener todo bajo control”, asegura el ex futbolista.

Victoria Beckham habla del nombramiento como Caballero de David Beckham Getty Images

Las tensiones familiares de la familia Beckham

Pocos días después de la participación de Victoria en el programa de televisión, la familia vivió uno de sus momentos más polémicos, pues su hijo mayor, Brooklyn, dejó de seguirlos en Instagram, y además bloqueó a todos los miembros de la familia en la red social.

Se trata del más reciente episodio de la disputa familiar que comenzó con la boda de Brooklyn y Nicola Peltz, supuestamente por el vestido de novia, y más tarde por un mal entendido que ocurrió durante la ceremonia, cuando Marc Anthony nombró a Victoria como la “mujer más bella del lugar”, en vez de a Nicola.

Desde entonces el clan Beckham se encuentra separado, y se dice que Brooklyn no tiene intenciones de hacer las paces con sus padres y hermanos.

