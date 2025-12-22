Suscríbete
Victoria y David Beckham devastados al descubrir que su hijo Brooklyn Beckham los bloqueó en Instagram

Las tensiones entre David y Victoria Beckham con su hijo Brooklyn se han intensificado, luego de que el esposo de Nicola Peltz dejara de seguir a sus padres en Instagram.

Durante el fin de semana, la polémica disputa familiar de los Beckham comenzó un nuevo capítulo, y es que algunos medios de comunicación aseguraban que David y Victoria Beckham, habían dejado de seguir a su hijo Brooklyn Beckham en Instagram.

Sin embargo, otro miembro del clan familiar, Cruz Beckham, decidió romper el silencio y aclarar lo que realmente estaba ocurriendo entre sus padres y su hermano mayor, dejando claro que las diferencias están lejos de llegar a su fin.

El Daily Mail había publicado la noticia durante el fin de semana, asegurando que David y Victoria habían dejado de seguir a su hijo mayor en la red social; sin embargo, su hijo Cruz desmintió la noticia.

“NO ES CIERTO”, escribió Cruz junto a una captura de pantalla de la cobertura de Daily Mail sobre la disputa familiar. “Mis padres jamás dejarían de seguir a su hijo… aclaremos los hechos. Se despertaron bloqueados… igual que yo”.

Brooklyn y su esposa Nicola Peltz, no solo dejaron de seguir a todos los miembros de la familia Beckham, también los bloquearon para evitar que puedan ver su contenido, un hecho que tiene a David y Victoria devastados.

“Es muy triste e imposible de entender”, dice una fuente cercana a los Beckham.

La disputa familiar de los Beckham

Se dice que las tensiones familiares comenzaron poco antes de la boda de Brooklyn con Nicola Peltz, cuando surgieron diferencias con el vestido de novia de la modelo y más tarde en la ceremonia.

Brooklyn y Nicola estuvieron notablemente ausentes cuando David celebró su 50 cumpleaños en mayo. Posteriormente, una fuente le dijo a ‘Us’ en octubre que Brooklyn no estaba interesado en arreglar su relación con su familia.

Brooklyn no tiene interés en arreglar las cosas en este momento”, compartió la fuente. “Está muy centrado en llevar una vida tranquila y sin dramas con Nicola. Han construido su propio mundo juntos y están muy felices en él. Prefieren dejar que las cosas se acomoden de forma natural en vez de intentar solucionar algo que aún se siente tenso”.

Actualmente todavía existe “una enorme grieta en la familia” que se ha extendido al distanciamiento de Brooklyn con sus hermanos menores. “Las relaciones siguen siendo tensas”, reveló una fuente a ‘Us’.

