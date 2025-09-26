Suscríbete
Entretenimiento

Brooklyn Beckham rompe el silencio sobre el distanciamiento con su familia: “No me afectan las críticas, tengo a Nicola”

Después de meses de rumores y especulaciones, Brooklyn Beckham rompió el silencio sobre el distanciamiento con sus padres, y todo apunta a que no está dispuesto a ceder.

September 26, 2025 • 
Melisa Velázquez
Crisis familiar de los Beckham

Crisis familiar de los Beckham

Getty Images

En los últimos meses, no se ha dejado de hablar de la supuesta ruptura entre Victoria y David Beckham, y su hijo mayor, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz, quienes se han mantenido al margen de los eventos familiares.

Tras meses de silencio, Brooklyn finalmente rompió el silencio y decidió hablar sobre los rumores que aseguran que está distanciado de su padres, quienes le dieron la fama internacional.

Te podría interesar: La crisis familiar de los Beckham: ¿por qué Victoria y David se alejaron de Brooklyn y su esposa Nicola Peltz

También puedes leer:
Victoria Beckham y David Beckham.jpg
Entretenimiento
¿Quiénes fueron las parejas de Victoria Beckham antes de conocer a su esposo David?
October 30, 2023
 · 
Emma Duarte
Victoria Beckham.jpg
Belleza
Victoria Beckham: conoce las historias personales que la llevaron a crear sus nuevos perfumes
October 25, 2023
 · 
Emma Duarte

¿Por qué Brooklyn Beckham no habla con sus padres, David y Victoria Beckham?

De acuerdo con varios medios internacionales, el conflicto familiar comenzó durante los preparativos de la boda de Brooklyn con Nicola, con el paso del tiempo, los conflictos fueron escalando y el distanciamiento fue creciendo.

Durante las celebraciones del cumpleaños número 50 de David, fue evidente la ausencia de su hijo mayor, y por otra parte, Brooklyn no invitó a sus padres a su renovación de votos con Nicola.

¿Qué dijo Brooklyn Beckham sobre el distanciamiento con David y Victoria Beckham?

Durante su participación en la Ryder Cup All-Star, el torneo de golf de celebridades celebrado en Bethpage Black, Nueva York, Brooklyn Beckham abordó los comentarios que cuestionan su cercanía con su familia.

No me afectan las críticas, tengo a Nicola. Siempre habrá gente que diga cosas negativas, pero tengo una esposa que me apoya mucho. Ella y yo hacemos nuestro trabajo, nos concentramos y trabajamos. Y somos felices”, dijo el joven de 26 años en entrevista a Vanity Fair.

Con estas declaraciones, muchos sugieren que el hijo mayor de David y Victoria, no tiene intenciones de tener un acercamiento con la familia.

¿Cómo es la nueva dinámica familia de los Beckham sin Brooklyn?

Mientras que Brooklyn ha echado raíces en Los Ángeles junto a su esposa Nicola, y mantiene una relación cercana con sus suegros, sus padres se concentran en sus proyectos personales en Londres, donde viven, y en los proyectos empresariales que tienen en Europa.

Estas diferencias tan marcadas los han mantenido alejados y sin la posibilidad de un acercamiento real; sin embargo, hay quienes piensan que Nicola es una mujer tóxica y que Brooklyn debería considerar la relación con sus padres, pues gracias a ellos es famoso.

Brooklyn Beckham david beckham Victoria Bekham
Melisa Velázquez
Relacionado
1.png
Belleza
7 tendencias de maquillaje que dominarán la temporada otoño invierno 2025/2026
September 26, 2025
 · 
Gabriela Santillán
Por qué el príncipe William no quiere vivir en el Palacio de Buckingham
Realeza
La polémica razón por la que el príncipe William no quiere vivir en el palacio de Buckingham: “nunca le ha tenido cariño”
September 26, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Leonor coordina su estilismo con la reina Letizia en su debut como princesa de Viana
Realeza
Leonor de Borbón se inspira en la reina Letizia y luce el traje sastre con estilo juvenil que arrasará este 2025
September 26, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Beautiful smiling woman applying sunscreen on her face while looking at camera at the beach.
Belleza
Mary Kay® triunfa en los Premios de la Belleza Vanidades 2025
September 26, 2025