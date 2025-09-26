Brooklyn Beckham rompe el silencio sobre el distanciamiento con su familia: “No me afectan las críticas, tengo a Nicola”

En los últimos meses, no se ha dejado de hablar de la supuesta ruptura entre Victoria y David Beckham, y su hijo mayor, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz, quienes se han mantenido al margen de los eventos familiares.

Tras meses de silencio, Brooklyn finalmente rompió el silencio y decidió hablar sobre los rumores que aseguran que está distanciado de su padres, quienes le dieron la fama internacional.

Te podría interesar: La crisis familiar de los Beckham: ¿por qué Victoria y David se alejaron de Brooklyn y su esposa Nicola Peltz

¿Por qué Brooklyn Beckham no habla con sus padres, David y Victoria Beckham?

De acuerdo con varios medios internacionales, el conflicto familiar comenzó durante los preparativos de la boda de Brooklyn con Nicola, con el paso del tiempo, los conflictos fueron escalando y el distanciamiento fue creciendo.

Durante las celebraciones del cumpleaños número 50 de David, fue evidente la ausencia de su hijo mayor, y por otra parte, Brooklyn no invitó a sus padres a su renovación de votos con Nicola.

¿Qué dijo Brooklyn Beckham sobre el distanciamiento con David y Victoria Beckham?

Durante su participación en la Ryder Cup All-Star, el torneo de golf de celebridades celebrado en Bethpage Black, Nueva York, Brooklyn Beckham abordó los comentarios que cuestionan su cercanía con su familia.

“No me afectan las críticas, tengo a Nicola. Siempre habrá gente que diga cosas negativas, pero tengo una esposa que me apoya mucho. Ella y yo hacemos nuestro trabajo, nos concentramos y trabajamos. Y somos felices”, dijo el joven de 26 años en entrevista a Vanity Fair.

Con estas declaraciones, muchos sugieren que el hijo mayor de David y Victoria, no tiene intenciones de tener un acercamiento con la familia.

¿Cómo es la nueva dinámica familia de los Beckham sin Brooklyn?

Mientras que Brooklyn ha echado raíces en Los Ángeles junto a su esposa Nicola, y mantiene una relación cercana con sus suegros, sus padres se concentran en sus proyectos personales en Londres, donde viven, y en los proyectos empresariales que tienen en Europa.

Estas diferencias tan marcadas los han mantenido alejados y sin la posibilidad de un acercamiento real; sin embargo, hay quienes piensan que Nicola es una mujer tóxica y que Brooklyn debería considerar la relación con sus padres, pues gracias a ellos es famoso.

