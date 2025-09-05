La crisis familiar de los Beckham: ¿por qué Victoria y David se alejaron de Brooklyn y su esposa Nicola Peltz

Hace un par de semanas, Brookly Beckham y su esposa Nicola Peltz, celebraron su tercer aniversario con una fiesta de renovación de votos, a la que Victoria y David Beckham no fueron invitados.

De acuerdo con el medio The Mirror, no solo Victoria y David fueron excluidos, también los hermanos de Brooklyn, sus abuelos y otros familiares de Brooklyn no recibieron invitación, ¿qué fue lo que originó esta crisis familiar de los Beckham?

¿Qué originó la crisis familiar de los Beckham?

De acuerdo con la revista People, los conflictos comenzaron durante los preparativos de la boda de Brooklyn y Nicola en abril de 2022, que se realizó en Palm Beach, Florida, en medio de fuertes discusiones.

El medio reveló que todo se debía a que Victoria se había ofrecido a diseñar el vestido de novia de Nicola, algo a lo que ella accedió, pero más tarde la madre de Brooklyn se refractaria y la novia tuvo que buscar un nuevo diseñador.

Nicola comenzó a recibir comentarios hirientes que la acusaban de arrogante por no querer llevar un diseño de su suegra, y durante una entrevista para Variety, ella misma aclaró los comentarios: “El atelier de Victoria no pudo hacer el vestido, así que tuve que elegir otro”

Los conflictos en la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

People también reveló que durante la fiesta de boda de Brooklyn y Nicola, surgieron otros conflictos que avivaron las diferencias ya muy marcadas en la familia.

Durante una actuación especial del cantante Marc Anthony, regalo para los recién casados, el artista habría hecho un comentario desafortunado: “La mujer más hermosa en la sala esta noche, que suba... Victoria Beckham”.

La reacción de Nicola, según una fuente presente en el evento, fue inmediata: “Todos vieron cómo Nicola salió corriendo de la sala llorando”. Otro informante describió el momento como “tan impactante que se podía escuchar caer un alfiler”.

“Nicola sintió que Victoria arruinó su boda, y no entendía por qué”, señaló una fuente a PEOPLE.

La novia de Romeo Beckham fue un motivo más de conflicto

En diciembre de 2024, su hermano Romeo Beckham comenzó a salir con DJ Kim Turnbull, y medios como TMZ señalaron que esta chica había salido también con Brooklyn, cosa que Romeo negó de inmediato en sus redes sociales.

Sin embargo, este mal entendido sirvió de pretexto para que Brooklyn y Nicola no asistieran al cumpleaños número 50 de David.

“Brooklyn no quería estar en el mismo lugar que Kim y se lo dijo a su padre”, relató una fuente a PEOPLE.

Indirectas de los Beckham en redes sociales

Las redes sociales han servido como campo de batalla, pues mientras que Crus y Romeo comparten fotos familiares, Brooklyn no ha dejado de reafirmar su amor por Nicola, compartiendo fotos con ella, con sus suegros y otros miembros de la familia Peltz.

Cuando Brooklyn compartió este mensaje en redes: “Eres todo mi mundo. Te amaré por siempre. Te elijo siempre a tí, bebé. Eres la persona más increíble que conozco. Tú y yo para siempre”.

Su hermano Cruz Beckham escribió en su perfil: “Amo a mi familia. Los amo más que a nada, mamá y papá. Ustedes nos dieron la vida y nos cuidaron sin importar nada. No puedo explicar cuán bendecidos somos de tenerlos en nuestras vidas”.

¿Hay una posible reconciliación entre Brooklyn y sus padres Victoria y David Beckham?

De acuerdo con People, David y Victoria creen que es posible una reconciliación con su hijo mayor.

“La relación puede repararse todavía. Ellos lo aman y siempre han estado ahí para él”, dijo una fuente cercana a los Beckham. “Solo están heridos y decepcionados de que ahora no juegue ningún papel en la vida familiar”.

Por otra parte, el medio The Sun ha revelado que Victoria cree que el próximo cumpleaños de su hija Harper, podría ser el evento para reunirse de nuevo con ellos y limar asperezas; sin embargo, nada se ha confirmado aún.

