Las 6 fechas más poderosas de diciembre y el ritual perfecto para potenciar su energía

Más allá de las celebraciones y tradiciones, diciembre abre una serie de portales energéticos capaces de impulsar profundas transformaciones. Es un mes en el que la energía se vuelve especialmente receptiva, dispuesta a escuchar nuestras intenciones y a acompañarnos en la materialización de proyectos, deseos y sueños.

Entre celebraciones, tradiciones y movimientos astrales, este mes concentra algunos de los días más poderosos del año para manifestar, limpiar la energía y prepararse para lo que viene.

Te podría interesar: Los 3 signo del zodiaco que vivirán en cierre de año espectacular y lleno de prosperidad

Los días más poderosos de diciembre y qué ritual hacer para potenciar su energía

Estos son los días donde los portales se abren con energía transformadora, y así es como puedes aprovechar su energía para manifestar tus deseos o liberarte de energía que ya no te sirve.

1 de diciembre

El primer día del mes es perfecto para fijar intenciones, planear metas y abrir espacio para nuevas oportunidades.

Ritual: Sopla canela hacia tu puerta y escribe tus intenciones para los próximos 6 meses. Lo que declaras este día se multiplicará.

8 de diciembre

Este día ocurre la Luna nueva en Sagitario, y su energía nos llevará al crecimiento personal y los nuevos comienzos, es la fecha ideal para sembrar deseos y activar proyectos.

Ritual: Enciende una vela rosada para recibir protección, amor y claridad para tu hogar.

12 de diciembre

Se abre el portal 12/12 y se cree que este día permite liberar cargas emocionales y conectar con versiones más elevadas de nosotras mismas.

Ritual: Enciende una vela roja y rodéala de canela para atraer abundancia y manifestar algo nuevo que desees.

Los días más poderosos de diciembre y qué ritual hacer para potenciar su energía SyhinStas/Getty Images/iStockphoto

21 de diciembre

Ocurre el solsticio de invierno, un evento sagrado para culturas ancestrales, asociado a la protección, el renacer y la purificación. Su energía también favorece la claridad mental, la fortaleza interior y la esperanza.

Ritual: Enciende una vela blanca en el hemisferio norte de tu casa para iluminar tu camino, y una vela dorada en el hemisferio sur para la expansión y nuevas oportunidades.

24 de diciembre

Durante la Nochebuena, la energía nos llena de esperanza y fé, y con certeza de un año mejor del que está por terminar.

Ritual: Enciende una vela blanca y quema canela en rama, mientras visualizas cómo todo lo que necesitas llega a tu vida sin resistencia.

31 de diciembre

El último día del año concentra la energía del cierre y la gratitud, abriendo la puerta para soltar lo que ya no sirve y dar paso a un nuevo comienzo.

Ritual: Para abrir tus caminos, coloca una cesta de frutas y prende 5 velas:

• Blanca: limpieza

• Azul: protección

• Verde: salud

• Amarilla: dinero

• Rosa: amor

