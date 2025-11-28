Las 6 fechas más poderosas de diciembre y el ritual perfecto para potenciar su energía

Más allá de las celebraciones y tradiciones, diciembre abre una serie de portales energéticos capaces de impulsar profundas transformaciones. Es un mes en el que la energía se vuelve especialmente receptiva, dispuesta a escuchar nuestras intenciones y a acompañarnos en la materialización de proyectos, deseos y sueños.
Entre celebraciones, tradiciones y movimientos astrales, este mes concentra algunos de los días más poderosos del año para manifestar, limpiar la energía y prepararse para lo que viene.
Los días más poderosos de diciembre y qué ritual hacer para potenciar su energía
Estos son los días donde los portales se abren con energía transformadora, y así es como puedes aprovechar su energía para manifestar tus deseos o liberarte de energía que ya no te sirve.
1 de diciembre
El primer día del mes es perfecto para fijar intenciones, planear metas y abrir espacio para nuevas oportunidades.
Ritual: Sopla canela hacia tu puerta y escribe tus intenciones para los próximos 6 meses. Lo que declaras este día se multiplicará.
8 de diciembre
Este día ocurre la Luna nueva en Sagitario, y su energía nos llevará al crecimiento personal y los nuevos comienzos, es la fecha ideal para sembrar deseos y activar proyectos.
Ritual: Enciende una vela rosada para recibir protección, amor y claridad para tu hogar.
12 de diciembre
Se abre el portal 12/12 y se cree que este día permite liberar cargas emocionales y conectar con versiones más elevadas de nosotras mismas.
Ritual: Enciende una vela roja y rodéala de canela para atraer abundancia y manifestar algo nuevo que desees.
21 de diciembre
Ocurre el solsticio de invierno, un evento sagrado para culturas ancestrales, asociado a la protección, el renacer y la purificación. Su energía también favorece la claridad mental, la fortaleza interior y la esperanza.
Ritual: Enciende una vela blanca en el hemisferio norte de tu casa para iluminar tu camino, y una vela dorada en el hemisferio sur para la expansión y nuevas oportunidades.
24 de diciembre
Durante la Nochebuena, la energía nos llena de esperanza y fé, y con certeza de un año mejor del que está por terminar.
Ritual: Enciende una vela blanca y quema canela en rama, mientras visualizas cómo todo lo que necesitas llega a tu vida sin resistencia.
31 de diciembre
El último día del año concentra la energía del cierre y la gratitud, abriendo la puerta para soltar lo que ya no sirve y dar paso a un nuevo comienzo.
Ritual: Para abrir tus caminos, coloca una cesta de frutas y prende 5 velas:
• Blanca: limpieza
• Azul: protección
• Verde: salud
• Amarilla: dinero
• Rosa: amor