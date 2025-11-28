Suscríbete
Realeza

¿Por qué el título de “duque de York” ocupaba un lugar especial en el corazón de la reina Isabel?

El título de “duque de York” que ha perdido Andrés Mountbatten-Windsor, tenía un significado muy especial para la reina Isabel II.

Noviembre 28, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

El pasado 30 de octubre, el título de duque de York generó un especial interés en el mundo, pues el rey Carlos III decidió quitárselo a su hermano, el ex príncipe Andrés, además de otros títulos reales y sus privilegios, por sus relaciones con el criminal Jeffrey Epstein.

Sin embargo, lo que muy pocos saben, es que el ducado de york tenía un significado muy especial para la reina Isabel II, no sólo porque su “hijo favorito” lo ostentaba, sino porque históricamente está ligada a él.

El título de duque de York, creado en 1474, tradicionalmente se concede al segundo hijo del monarca. Por ello fue el título que ostentó el padre de la reina Isabel II antes de convertirse en rey del Reino Unido, tras la abdicación de su hermano, el rey Eduardo VIII.

Es por esta razón por la que el ducado de York, tenía un significado muy especial en el corazón de la reina Isabel II, pues incluso antes de convertirse en la heredera al trono, se hacía llamar como princesa Isabel de York.

Reina Isabel

La reina Isabel II temía morir en el castillo de Valor por una curiosa razón

GETTY IMAGES

El ducado de York en la familia de la reina Isabel II

El futuro rey Jorge VI fue el segundo hijo del rey Jorge V y fue nombrado duque de York en 1920. Su esposa, Elizabeth Bowes-Lyon, se convirtió en duquesa de York cuando se casaron en 1923.

La pareja fue conocida popularmente por esos títulos durante los siguientes 13 años, superpuestos con el período en el que nacieron sus hijas, las entonces princesas Isabel y Margarita.

Durante esa época, la futura monarca se llamó princesa Isabel de York, tomando los títulos de sus padres como base para ese estilo.

El destino de la familia cambió cuando el rey Eduardo VIII abdicó en 1936 y su hermano menor accedió al trono, poniendo a la primogénita, la princesa Isabel, en el camino de reinar algún día.

La reina Isabel II tenía una relación muy estrecha con sus padres (su padre se refería cariñosamente a su esposa e hijas como “nosotras cuatro”), y fue especialmente emotivo cuando le confirió el título de duque de York a Andrés el día de su boda en julio de 1986.

La reina le otorgó a su segundo hijo el prestigioso ducado, junto con los títulos de conde de Inverness y barón de Killyleagh, cuando se casó con Sarah Ferguson .

Sarah Ferguson en su boda con el príncipe Andrés.jpg

Getty Images

Por eso se dice que Isabel se sentiría triste y decepcionada con lo que está pasando actualmente con su hijo, y con el desprestigio que ha sufrido este importante título real.

Melisa Velázquez
