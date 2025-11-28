Suscríbete
Con flecos y escote de rejilla, la reina Letizia se roba las miradas con su vestido más icónico de Hugo Boss

La reina Letizia reafirmó su sello sobrio, moderno y con un toque vanguardista al elegir uno de los vestidos más favorecedores de su guardarropa firmados por Hugo Boss.

Noviembre 28, 2025 
Melisa Velázquez
El vestido negro de Hugo Boss que hace brillar a la reina Letizia

Getty Images

El 27 de noviembre, los reyes de España, Letizia y Felipe VI, asistieron a una cena de Estado en la Embajada de Alemania en Madrid, donde el presidente Frank-Walter Steinmeier y su esposa, Elke Büdenbender, los recibieron como anfitriones con motivo de su visita oficial al país.

La reina Letizia ha vuelto a brillar con elegante estilismo y ha capturado todas las miradas, gracias a uno de sus vestidos más icónicos de la firma Hugo Boss, que resalta su estilo más actual: sobrio y elegante.

La reina Letizia recurre una vez más al color negro, y rescata de su armario su icónico vestido de Hugo Boss para asisitir a la cena en la embajada alemana junto a su esposo, el rey Felipe VI.

Se trata de un vestido midi, que destaca por su escote de malla que cubre los hombros y los flecos que caen sobre los brazos, un diseño muy español que recuerda al de los mantones de manila o flamencos, y que luce realmente original y elegante.

Se trata de un diseño que ya había estrenado en los Premios de Periodismo de ABC Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote de 2019 y que, después, le hemos visto llevar en diferentes ocasiones en 2021 y 2023.

En esta ocasión, Doña Letizia complementó su look con unos slingbacks de tacón bajo de Magrit y un clutch Very Bow de Aquazzura, un bolso joya de satén negro que aportaba un toque glamuroso.

En cuanto a las joyas, Letizia ha elegido otra de las joyas que pertenecieron a Victoria Eugenia: el brazalete de diamantes del lote del pasar y unos pendientes también de brillantes con forma de lágrima.

La visita de Estado del presidente Frank-Walter Steinmeier y su esposa, Elke Büdenbender a España

La recepción se celebró tras una jornada llena de compromisos, entre ellos la inauguración del XI Foro Hispano-Alemán en la CEOE, visitas institucionales y encuentros con representantes del ámbito empresarial.

A lo largo del viaje, la reina ha reafirmado su compromiso con la Corona a la vez que se ha vuelto a postular como un gran ejemplo en lo que se refiere a la sostenibilidad en la moda, reutilizando prendas emblemáticas de su armario.

Melisa Velázquez
