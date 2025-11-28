Con flecos y escote de rejilla, la reina Letizia se roba las miradas con su vestido más icónico de Hugo Boss

El 27 de noviembre, los reyes de España, Letizia y Felipe VI, asistieron a una cena de Estado en la Embajada de Alemania en Madrid, donde el presidente Frank-Walter Steinmeier y su esposa, Elke Büdenbender, los recibieron como anfitriones con motivo de su visita oficial al país.

La reina Letizia ha vuelto a brillar con elegante estilismo y ha capturado todas las miradas, gracias a uno de sus vestidos más icónicos de la firma Hugo Boss, que resalta su estilo más actual: sobrio y elegante.

Te podría interesar: La reina Letizia deslumbra con el atuendo rojo que querrás para Navidad en la bienvenida a Elke Büdenbender a España

El vestido negro de Hugo Boss que hace brillar a la reina Letizia

La reina Letizia recurre una vez más al color negro, y rescata de su armario su icónico vestido de Hugo Boss para asisitir a la cena en la embajada alemana junto a su esposo, el rey Felipe VI.

Se trata de un vestido midi, que destaca por su escote de malla que cubre los hombros y los flecos que caen sobre los brazos, un diseño muy español que recuerda al de los mantones de manila o flamencos, y que luce realmente original y elegante.

Se trata de un diseño que ya había estrenado en los Premios de Periodismo de ABC Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote de 2019 y que, después, le hemos visto llevar en diferentes ocasiones en 2021 y 2023.

En esta ocasión, Doña Letizia complementó su look con unos slingbacks de tacón bajo de Magrit y un clutch Very Bow de Aquazzura, un bolso joya de satén negro que aportaba un toque glamuroso.

En cuanto a las joyas, Letizia ha elegido otra de las joyas que pertenecieron a Victoria Eugenia: el brazalete de diamantes del lote del pasar y unos pendientes también de brillantes con forma de lágrima.

La visita de Estado del presidente Frank-Walter Steinmeier y su esposa, Elke Büdenbender a España

La recepción se celebró tras una jornada llena de compromisos, entre ellos la inauguración del XI Foro Hispano-Alemán en la CEOE, visitas institucionales y encuentros con representantes del ámbito empresarial.

A lo largo del viaje, la reina ha reafirmado su compromiso con la Corona a la vez que se ha vuelto a postular como un gran ejemplo en lo que se refiere a la sostenibilidad en la moda, reutilizando prendas emblemáticas de su armario.

