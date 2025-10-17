Al Pacino rinde un emotivo homenaje a Diane Keaton: “Podía volar y, en mi corazón, siempre lo hará”

El pasado 12 de octubre se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Diane Keaton, una de las actrices más premiadas y queridas de Hollywood a los 79 años de edad, desde entonces importantes figuras del espectáculo le han dedicado bellas palabras de despedida.

Sin embargo, el actor Al Pacino, con quien mantuvo una relación intermitente entre 1974 y 1990, y con quien soñaba casarse y formar una familia, no se había pronunciado hasta ahora.

Te podría interesar: La emotiva carta de amor que Al Pacino escribió a Diane Keaton tras su ruptura

Al Pacino dedica emotivo mensaje a Diane Keaton

Han pasado más de 30 años desde que Pacino y Keaton pusieron fin a su relación; sin embargo, la pareja nunca dejó de dedicarse elogios y sentir un cariño y respeto mutuo, por lo que la muerte de la actriz, ha causado un impacto doloroso en el actor de 85 años.

A 5 días de la muerte de Diane, el actor dedicó un emotivo homenaje a la mujer que considera el amor de su vida, a través de un comunicado que fue publicado el 16 de octubre en Deadline:

“Estoy profundamente entristecido”, comienza su comunicado. “Cuando escuché la noticia, me quedé conmocionado. Diane era mi compañera, mi amiga, alguien que me trajo felicidad y que, en más de una ocasión, influyó en el rumbo de mi vida. Han pasado más de 30 años desde que estuvimos juntos, pero los recuerdos siguen vivos, y con su partida, han regresado con una fuerza tan dolorosa como conmovedora”, lamenta.

El actor continuó con numerosos elogios a la oscarizada actriz sobre su forma de vivir, de ver el mundo y cómo ayudaba a los demás:

“Vivía sin límites y todo lo que tocaba transmitía su energía inconfundible. Abrió puertas a otros, inspiró a generaciones y encarnó un don único que irradiaba a través de su trabajo y su vida.

En la pantalla, era magnética: relámpago y encanto, huracán y ternura. Era una maravilla. Actuar era su arte, pero era solo una de las muchas maneras de expresar su imaginación y creatividad”.

El emotivo mensaje de Pacino llega después de que este lunes el actor fuera visto visiblemente abatido llegando al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles para volar a París. “La gente la extrañará, pero sobre todo, la recordarán. Dejó una huella imborrable. Fue imparable, resiliente y, sobre todo, profundamente humana. Siempre la recordaré. Podía volar y, en mi corazón, siempre lo hará”, concluye el escrito.

La emotiva carta de amor que Al Pacino escribió a Diane Keaton tras su ruptura Paramount Pictures/Getty Images

¿Por qué terminaron Diane Keaton y Al Pacino?

Se dice que la pareja estaba muy enamorada, pero la relación no funcionó porque el actor no estaba listo para comprometerse, la actriz quería casarse y formar una familia, mientras que él quería seguir una vida más libre y sin ataduras.

La relación finalmente llegó a su fin cuando ella le puso un ultimátum, o se casaban o terminaban de forma definitiva, ocurriendo lo último.

Sin embargo, años después el actor confesaría amargamente, lo arrepentido que estaba de haber dejado ir al amor de su vida, pues hubiera sido mejor casarse con Diane, que haberla dejado ir.

