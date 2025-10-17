Suscríbete
Realeza

¿Taylor Swift planea invitar a Kate Middleton y al príncipe William a su boda con Travis Kelce? Esto dijo la cantante

Taylor Swift ha dado a entender que podría invitar a Kate Middleton y el príncipe William a su esperada boda con Travis Kelce.

October 17, 2025 • 
Melisa Velázquez
Taylor Swift quienre invitar a Kate Middleton y el príncipe William a su boda con Travis Kelce

Taylor Swift quiere invitar a Kate Middleton y el príncipe William a su boda con Travis Kelce

Getty Images

Desde que Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso, las especulaciones sobre su boda no se han hecho esperar, desde la fecha, el lugar, el vestido y hasta la lista de invitados, es un tema entre sus millones de seguidores.

En una reciente entrevista, Swift dio a entender que los nombres de Kate Middleton y el príncipe William, podrían figurar en la lista de invitados a su boda con el jugador de la NFL.

Te podría interesar: Kate Middleton y el príncipe William reaccionan al compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

También puedes leer:
El príncipe William, Kate Middleton y el príncipe George.jpg
Realeza
Kate Middleton y el príncipe William se habrían quedado sin palabras ante esta pregunta de George sobre su futuro
March 17, 2025
 · 
Leslie Santana
Carole Middleton y Kate Middleton
Realeza
El antes y después de los padres de Kate Middleton: de la enorme fortuna a la dura quiebra
March 17, 2025
 · 
Alondra Alvarez

¿Taylor Swift quiere invitar a Kate Middleton y al príncipe William a su boda con Travis Kelce?

Durante su presentación en el programa de televisión, The Graham Norton Show, Taylor aseguró que su boda estará llena de estrellas, pues bromeó asegurando que planea invitar a todos con los que ha hablado alguna vez.

"¿El año que viene es el de la boda?” preguntó Norton a Swift. “¿Es eso lo que va a ocurrir?

Oh, tú sabrás”, contestó Swift. “Es decir, iba a invitarte”.

Mientras el público reía y vitoreaba, Swift dijo que su boda sería “enorme”, aunque no confirmó la fecha del enlace.

“Estoy muy emocionada”, añadió. “Sé que va a ser divertido planificarla porque creo que las únicas bodas estresantes son aquellas en las que tienes pocos invitados y la gente está en la burbuja. Y tienes que evaluar o valorar tu relación con ellos para ver si deben estar allí. No voy a hacer eso”, bromeó la cantante.

Una fuente dijo a Fox News sobre la posibilidad de que Kate y William estén invitados a la boda:

La situación es simplemente ésta: el año pasado vimos lo bien que iba su relación no sólo con el príncipe William, sino también con sus hijos”.

¿Cómo es la relación de Taylor Swift y Travis Kelce?

William llevó al príncipe George y a la princesa Charlotte a la gira Eras de la cantante en Londres en junio de 2024, y el grupo se tomó una divertida selfie, que William compartió en la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales.

En la imagen, Swift estaba junto a los tres miembros de la realeza, extendiendo el brazo y sonriendo mientras tomaba una foto del grupo. “¡Gracias @taylorswift por una velada fantástica! #LondonTSTheErastour”, decía el pie de foto.

kate middleton Príncipe William Taylor Swift
Melisa Velázquez
Relacionado
Al Pacino dedica emotivo mensaje a Diane Keaton
Entretenimiento
Al Pacino rinde un emotivo homenaje a Diane Keaton: “Podía volar y, en mi corazón, siempre lo hará”
October 17, 2025
 · 
Melisa Velázquez
La reina Rania deslumbra con un elegante vestido-abrigo de Fendi
Realeza
La reina Rania deslumbra con un elegante vestido-abrigo de Fendi que combina estructura, encaje y elegancia
October 17, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Kate Middleton luce corte de pelo princesa para el otoño
Realeza
Corte de “pelo princesa” el look que Kate Middleton lleva este otoño 2025
October 17, 2025
 · 
Melisa Velázquez
La princesa Charlotte es fan de esta joya del cine coreano que está en Netflix
Realeza
La princesa Charlotte es fan de esta joya del cine coreano que está en Netflix
October 17, 2025
 · 
Melisa Velázquez