¿Taylor Swift planea invitar a Kate Middleton y al príncipe William a su boda con Travis Kelce? Esto dijo la cantante

Desde que Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso, las especulaciones sobre su boda no se han hecho esperar, desde la fecha, el lugar, el vestido y hasta la lista de invitados, es un tema entre sus millones de seguidores.

En una reciente entrevista, Swift dio a entender que los nombres de Kate Middleton y el príncipe William, podrían figurar en la lista de invitados a su boda con el jugador de la NFL.

¿Taylor Swift quiere invitar a Kate Middleton y al príncipe William a su boda con Travis Kelce?

Durante su presentación en el programa de televisión, The Graham Norton Show, Taylor aseguró que su boda estará llena de estrellas, pues bromeó asegurando que planea invitar a todos con los que ha hablado alguna vez.

"¿El año que viene es el de la boda?” preguntó Norton a Swift. “¿Es eso lo que va a ocurrir?”

“Oh, tú sabrás”, contestó Swift. “Es decir, iba a invitarte”.

Mientras el público reía y vitoreaba, Swift dijo que su boda sería “enorme”, aunque no confirmó la fecha del enlace.

“Estoy muy emocionada”, añadió. “Sé que va a ser divertido planificarla porque creo que las únicas bodas estresantes son aquellas en las que tienes pocos invitados y la gente está en la burbuja. Y tienes que evaluar o valorar tu relación con ellos para ver si deben estar allí. No voy a hacer eso”, bromeó la cantante.

Una fuente dijo a Fox News sobre la posibilidad de que Kate y William estén invitados a la boda:

“La situación es simplemente ésta: el año pasado vimos lo bien que iba su relación no sólo con el príncipe William, sino también con sus hijos”.

¿Cómo es la relación de Taylor Swift y Travis Kelce?

William llevó al príncipe George y a la princesa Charlotte a la gira Eras de la cantante en Londres en junio de 2024, y el grupo se tomó una divertida selfie, que William compartió en la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales.

En la imagen, Swift estaba junto a los tres miembros de la realeza, extendiendo el brazo y sonriendo mientras tomaba una foto del grupo. “¡Gracias @taylorswift por una velada fantástica! #LondonTSTheErastour”, decía el pie de foto.

