Realeza

Kate Middleton y el príncipe William reaccionan al compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

Kate Middleton y el príncipe William se han declarado fans de Taylor Swift y comparten la alegría de su compromiso con Travis Kelce.

August 27, 2025 • 
Melisa Velázquez
William y Kate Middleton

El príncipe William y Kate Middleton reaccionan al compromiso de Taylo Swift y Travis Kelce

Getty Images

El pasado 26 de agosto, Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso tras dos años de noviazgo, y los príncipes de Gales, Kate y William celebraron la emocionante noticia, pero no fueron los únicos, también Meghan Markle, la duquesa de Sussex, se unió a la celebración.

Kate Middleton y el príncipe William celebran el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

Después de que Taylor anunciara su compromiso con Travis en su perfil de Instagram, su publicación recibió millones de “me gusta”, no solo de sus fans, también de algunas celebridades que celebraron la linda noticia.

Kate y William también se sumaron al festejo con un me gusta desde su cuenta oficial, así como Meghan Markle, la duquesa de Sussex, que también reaccionó con un corazón a la publicación de la cantante.

¿Kate Middleton y el príncipe William son fans de Taylor Swift?

Kate y William de 43 años no son los únicos fans de Taylor, también sus hijos, el príncipe George de 12, la princesa Charlotte de 10 se han declarado Swifties.

En junio de 2024, el príncipe William llevó a sus hijos al concierto The Eras Tour de la superestrella musical en Londres el día de su cumpleaños.

Allí, William y Charlotte fueron vistos bailando en las gradas al ritmo de la interpretación de Swift de “Shake It Off”.

William y sus hijos también se tomaron una selfie junto a Taylor y Travis en el backstage, y el momento fue comentado por el jugador de la NFL en el podcast que comparte con su hermano Jason.

Te podría interesar: Los easter eggs detrás del compromiso de Taylor Swift, ¿inspirados en “El Jardín Secreto”?

Debo decir que el príncipe William estuvo fantástico, pero lo mejor fue la princesa Charlotte. El príncipe George también estuvo genial. Era tan adorable. No puedo...”, dijo Jason en el programa, y Travis estuvo de acuerdo.

Ella era una superestrella”, agregó Travis, mientras Jason admitió: “No lo sé. Tal vez sea porque ahora tengo tres niñas”.

Melisa Velázquez
