Los easter eggs detrás del compromiso de Taylor Swift, ¿inspirados en “El Jardín Secreto”?

¡Volvimos a creer en el amor!, y es que Taylor Swift y Travis Kelce sorprendieron al mundo al anunciar su compromiso con una sesión de fotos que ambos compartieron a través de sus redes sociales, en un entorno lleno de flores y naturaleza. Luego de que la noticia le diera la vuelta al mundo, los fans de la cantante se percataron de detalles que están cargados de referencias hacia Taylor, su música, su inspiración y su historia como pareja.

Un escenario digno de cuento de hadas

La propuesta se realizó en un jardín donde un arco con flores y rosas blancas y rosadas decoraban el entorno. Para algunos fans, este escenario fue un guiño al romanticismo de “Love Story”; si no, también hace referencia a la tradición de Taylor de convertir los jardines en símbolos recurrentes dentro de su música, los cuales cumplen con el papel de ser refugios donde sucede alguna transformación.

El guiño a “El jardín secreto”

Una creadora de contenido notó la posible inspiración de Travis para haber elegido este espacio, y de acuerdo con su teoría, el jardín estaría fungiendo como una metáfora de espacio íntimo, sanador y de protección del mundo exterior. De acuerdo con la creadora de contenido, Irit Hurtado, la historia de Frances Hodgson ha inspirado a Taylor para crear canciones como “I hate it here”, donde se lee “I hate it here so I will go to secret gardens in my mind”, y que Travis haya elegido este escenario no fue un hecho al azar y lleva una carga simbólica detrás. Recordemos que la novela se centra en retratar al jardín de Misselthwaite Manor como un espacio seguro, un refugio para los protagonistas; de esta forma, Travis estaría ofreciendo ese refugio a Taylor, no solo en su compromiso, sino también en su vida entera, sin mencionar que hay quienes especulan que el anuncio fue compartido en el número de la suerte de Taylor, pues este salió a la 1 p.m. (la hora 13) en un día 26, número obtenido de sumar 13+13.

Las canciones que refuerzan la teoría

A lo largo de su carrera, Tay ha dejado claro que los jardines forman parte fundamental de su lenguaje y proceso creativo. Desde canciones como “Love Story” hasta “Cruel Summer”, pasando por canciones como “I Hate It Here” de su álbum anterior “The Tortured Poets Department”, las flores y los espacios o entornos con verde han sido utilizados por la cantante y compositora como metáforas de amor oculto o renacimiento.

Algunas de las canciones que representan esto son “The Lucky One”, donde podemos leer la frase “Choose the Rose Garden over Madison Square”; en “Blank Space”, Taylor menciona “Rose garden filled with thorns”; “The Great War” contiene una línea poderosa que versa “We can plant a memory garden”, y así podríamos continuar por un largo período.

Otra de las canciones que incluso ellos mismos referenciaron en su post fue “So High School”, que si bien no menciona como tal jardines o flores, sí está inspirada en Travis; alude a esas memorias que generamos en la adolescencia y donde el primer gran amor tiene un lugar muy especial. Dando así como resultado que Taylor está gritando al mundo que Travis es su gran amor.

Para los Swifties, que la propuesta ocurriera en un jardín no fue una coincidencia, sino un gesto sumamente pensado por parte de Travis, como si hubiera buscado materializar las metáforas de su prometida. Ya sea que todas estas ideas se queden en una simple teoría o no, la realidad es que la noticia del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce llenó de alegría a más de uno y ambos estarán dando la bienvenida a una nueva era que estamos más que felices de presenciar: su matrimonio.