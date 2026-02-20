Hailey Bieber narra cómo logró afrontar su mini accidente cerebrovascular, el cual la hizo más consciente de su salud

A pesar de que la vida de las celebridades suele estar asociada con el lujo, la belleza y las alfombras rojas, la salud es un tema primordial en el que muchas veces pensamos que nuestros artistas favoritos están exentos de padecimientos graves. La realidad no es así, y así como nosotros suelen enfermarse o enfrentarse a problemas médicos fuertes, Hailey Bieber es ejemplo de ello.

En una entrevista reciente, la empresaria y fundadora de Rhode recordó el episodio médico que cambió su vida, marcando un antes y un después en ella: sufrir un mini derrame cerebral y tener que someterse a una cirugía cardiaca poco después de ello.

El episodio que cambió su vida

Durante una conversación que mantuvo en el podcast “Therapuss” con Jake Shane, Hailey recordó cómo este episodio médico la ayudó a transformar su manera de comprender el bienestar de una persona. La modelo explicó que la situación a la que se sometió la hizo sentirse más atenta a su cuerpo e “hipercosciente” de su salud.

“Esa situación me hizo estar un poco más hiperconsciente de mi cuerpo y un poco más nerviosa por las cosas y por estar al tanto de ellas. Siempre he estado muy concentrada y fascinada por la salud”, confesó en el capítulo emitido el miércoles pasado, agregando su admiración por el cuerpo humano, la medicina y la labor médica.

Hailey Bieber y su admiración por la medicina

En marzo del 2022, Hailey fue hospitalizada luego de experimentar un accidente isquémico transitorio (AIT) comúnmente descrito como un mini accidente cerebrovascular. Poco después de este suceso, los médicos detectaron un foramen oval permeable (FOP), condición cardíaca congénita que la llevó al quirófano para un procedimiento correctivo.

Al recordar el momento, la modelo fue honesta al describir lo desconcertante que resultó enfrentar una cirugía a una edad joven, describiendo la experiencia como algo “realmente loco”, pero necesario para su bienestar.

Su deseo de convertirse en madre por segunda vez

A pesar de que Hailey y Justin han sido bastante reservados respecto a dar detalles sobre el nacimiento de su pequeño hijo, Jack Blues, durante este episodio la empresaria aprovechó para compartir detalles sobre el pequeño, siempre desde el perfil reservado que la caracteriza.

En la plática destacó que Jack ha comenzado a dar sus primeras palabras, dejando claro que ahora que puede hablar, no para de mencionar la palabra “baloncesto”, una disciplina que le genera muchísima curiosidad a su corta edad.

Haley también aprovechó para mencionar que está lista para agrandar su familia dándole la bienvenida a un nuevo bebé; sin embargo, fue clara al decir que no tiene prisa por hacerlo, simplemente es algo de lo que está consciente que le gustaría volver a experimentar.

El testimonio de Hailey Bieber sobre cómo logró afrontar su mini accidente cerebrovascular no solo es una muestra de lo frágil que el cuerpo humano puede llegar a ser, sino también una invitación a que, como ella, seamos más conscientes de nuestra salud y bienestar, pues, a final de cuentas, sin ella no podemos disfrutar del día a día al 100%.