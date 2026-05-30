¿De qué murió Frank Francés? Esto se sabe del deceso del extenista y exnovio de Bárbara Rey

La noticia de la muerte de Frank Francés tomó por sorpresa al mundo de la crónica social en España. El extenista, empresario y recordado por su mediática relación con Bárbara Rey a principios de los años 2000, falleció este 30 de mayo a los 62 años, generando una ola de mensajes de despedida entre amigos, conocidos y seguidores.

Aunque durante años permaneció alejado de los focos, su nombre volvió a resonar recientemente por las entrevistas y memorias de Bárbara Rey, donde la vedette recordó algunos de los episodios más comentados de su romance.

¿Cuál fue la causa de muerte de Frank Francés?

De acuerdo con la información publicada por distintos medios españoles, Frank Francés murió a causa de un cáncer de piel, enfermedad contra la que luchó durante los últimos años de su vida. Algunas publicaciones también señalaron que atravesaba una larga etapa marcada por problemas de salud relacionados con esta condición.

La noticia fue confirmada por el entorno de Tennis Brothers Marbella, el club deportivo que él mismo fundó y dirigía junto a su familia en la Costa del Sol. Desde allí compartieron un mensaje para informar sobre su fallecimiento y los detalles de su despedida.

La emotiva despedida de Bárbara Rey

Uno de los momentos que más llamó la atención tras conocerse su muerte fue el mensaje que publicó Bárbara Rey. La actriz recordó con cariño la relación que ambos vivieron hace más de dos décadas y habló del sufrimiento que él atravesó durante su enfermedad.

“Viví momentos contigo maravillosos”, escribió la vedette en una carta pública compartida después de conocerse la noticia. También aseguró que siempre lo recordará con respeto y afecto, dejando claro que, pese a que su historia de amor fue breve, marcó una etapa importante de su vida.

¿Quién era Frank Francés?

Nacido en Casablanca en 1964, Frank Francés desarrolló una carrera vinculada al tenis, al pádel y al mundo empresarial. Sin embargo, alcanzó gran popularidad mediática en el año 2000 cuando inició una relación con Bárbara Rey. La diferencia de edad entre ambos y los rumores de boda hicieron que la pareja ocupara durante meses las portadas de la prensa del corazón.

Tras aquella etapa, decidió alejarse de la televisión y concentrarse en sus negocios deportivos en Marbella. Ahora, su fallecimiento vuelve a poner su nombre en la conversación pública, mientras amigos y familiares le dan el último adiós.

