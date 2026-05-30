Los 3 cortes de pelo en tendencia para el verano que iluminan el rostro y quitan años

Con la llegada del calor, muchas personas sienten ganas de renovar su imagen, y pocas cosas transforman tanto un look como un buen corte de cabello. Este verano 2026, las tendencias apuntan hacia estilos frescos, ligeros y fáciles de peinar que, además, tienen un efecto extra muy buscado: iluminar el rostro y aportar una apariencia más juvenil.

La buena noticia es que no se trata de cambios extremos. Los cortes que dominan la temporada destacan por su movimiento, versatilidad y capacidad para favorecer diferentes tipos de rostro. Si estás pensando en visitar el salón, estos son los tres estilos que más están dando de qué hablar.

1. Bob italiano: el clásico elegante que nunca falla

El bob italiano sigue consolidándose como uno de los cortes más sofisticados del momento. Se caracteriza por una longitud que suele llegar entre la mandíbula y los hombros, con puntas pulidas y mucho volumen natural.

Su gran ventaja es que aporta estructura al rostro sin endurecer las facciones. Además, al dejar el cuello más despejado, crea una sensación visual de frescura perfecta para los meses de verano.

Este corte funciona especialmente bien en cabellos lisos y ligeramente ondulados, y puede combinarse con una raya lateral para aportar más luminosidad al rostro.

2. Capas largas invisibles: movimiento sin perder longitud

Para quienes aman su melena larga, las capas invisibles son una de las tendencias más fuertes de 2026. A diferencia de las capas marcadas de otras décadas, estas se integran de forma suave para crear movimiento sin alterar demasiado la longitud.

El resultado es un cabello más ligero, con volumen natural y un acabado que enmarca delicadamente las facciones. Este efecto ayuda a suavizar los rasgos y aporta una imagen más fresca y relajada.

Además, las capas invisibles son ideales para quienes buscan un cambio elegante sin renunciar a su melena.

3. Shag suave con flequillo cortina

El shag suave continúa evolucionando y este verano se lleva en versiones mucho más refinadas. La clave está en combinar capas ligeras con un flequillo cortina que se abre alrededor del rostro.

Este tipo de corte aporta textura, volumen y movimiento, tres elementos que suelen asociarse con una apariencia más juvenil. El flequillo, además, ayuda a destacar los ojos y suavizar visualmente la frente.

Los cortes de pelo que dominarán el verano 2026

Las tendencias de cortes de pelo verano 2026 tienen algo en común: buscan potenciar la belleza natural sin exigir horas frente al espejo. Ya sea con un bob elegante, unas capas invisibles o un shag moderno, estos estilos ofrecen movimiento, frescura y un efecto rejuvenecedor que favorece a distintas edades.

Si estás pensando en cambiar de look esta temporada, cualquiera de estas opciones puede convertirse en el punto de partida perfecto para darle nueva energía a tu imagen.