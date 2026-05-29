¿Por qué la princesa Eugenia dejó la fundación del rey Carlos III? Lo que se sabe

La salida de la princesa Eugenia de su papel como mentora del programa “35 Under 35" de la Fundación del Rey Carlos III ha despertado preguntas entre los seguidores de la realeza británica. Sin embargo, hasta el momento ni la fundación ni la propia Eugenia han explicado públicamente las razones de su salida.

Lo que sí se sabe es que la hija del príncipe Andrés se incorporó al proyecto en mayo de 2025 como una de las mentoras encargadas de apoyar a jóvenes talentos en áreas como arte, sostenibilidad y creatividad. Durante varios meses participó en encuentros y actividades de la iniciativa, incluso expresando públicamente su entusiasmo por seguir acompañando a los integrantes del programa.

La versión que circula sobre su salida

La información que ha generado titulares proviene principalmente de reportes de prensa británicos que señalan que Eugenia habría sido retirada discretamente del programa después de menos de un año. Algunos comentaristas sugieren que la situación de su padre, el ex príncipe Andrés, habría proyectado una “sombra” sobre su participación dentro de una organización estrechamente vinculada al rey Carlos III. Sin embargo, estas interpretaciones no han sido confirmadas oficialmente por la Casa Real ni por la Fundación del Rey.

Lo que comenzó como una colaboración prometedora entre la princesa Eugenia y la Fundación del Rey terminó de manera silenciosa. Max Mumby/Indigo/Getty Images

No hay indicios de conflicto con Carlos III

De hecho, los antecedentes públicos apuntaban en la dirección contraria. Cuando Eugenia fue nombrada mentora del programa, muchos observadores interpretaron el gesto como una muestra de apoyo de Carlos III hacia su sobrina en medio de las controversias que rodeaban a su padre. La fundación destacó su papel de liderazgo y promoción de las artes, y el propio proyecto la presentó como una figura importante para inspirar a los jóvenes participantes.

Por ahora, la realidad es que no existe una explicación oficial sobre por qué Eugenia dejó la Fundación del Rey. Lo único confirmado es que su participación, anunciada con gran visibilidad en 2025, parece haber concluido discretamente menos de un año después.