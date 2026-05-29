Demi Moore rompe el silencio sobre el ex de Rumer Willis y lo acusa de comportamiento “agresivo”

Según la declaración presentada por Demi Moore ante la corte, la actriz aseguró haber presenciado personalmente varias situaciones tensas entre Derek Richard Thomas y Rumer Willis. Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante el nacimiento de Louetta, la hija de la pareja.

Moore relató que el músico entró de manera “agresiva y repentina” a la tina donde Rumer estaba dando a luz en casa, algo que, según sus palabras, sorprendió a todos los presentes. Además, afirmó que después del incidente él habría permanecido molesto y generando tensión durante el parto.

La actriz también señaló que, desde su perspectiva, Thomas intentaba controlar el entorno de Rumer y alejarla poco a poco de su familia y red de apoyo. Estas declaraciones aparecen justo cuando la hija de Bruce Willis enfrenta un proceso legal para obtener la custodia principal de Louetta.

Rumer Willis también habló de supuesto abuso emocional

Las acusaciones de Demi Moore coinciden con las declaraciones que Rumer Willis presentó ante la corte. La actriz aseguró haber vivido episodios de abuso emocional, manipulación y discusiones constantes durante su relación con Thomas.

La disputa legal entre Rumer Willis y Derek Richard Thomas dio un giro inesperado después de que Demi Moore interviniera oficialmente en el caso. Getty Images

En documentos obtenidos por medios internacionales afirmó que las peleas podían durar horas y que el comportamiento de su ex empeoró después del nacimiento de su hija. También expresó preocupación por presuntos episodios relacionados con consumo de marihuana y conductas que considera inestables.

Por su parte, Derek Richard Thomas negó todas las acusaciones y aseguró que las declaraciones están “basadas en rumores e insinuaciones”. El músico sostiene que siempre ha sido un padre presente y comprometido con Louetta.

Mientras el caso continúa avanzando en los tribunales, muchos seguidores de la familia Willis-Moore han mostrado apoyo a Rumer y a Demi Moore, quienes dejaron claro que están completamente unidas en este complicado momento familiar.