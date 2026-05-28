¿Quién es Gabriel Giacomelli? El millonario brasileño que habría conquistado a la princesa Leonor

La vida sentimental de la princesa Leonor vuelve a estar en boca de todos. En los últimos días, el nombre de Gabriel Giacomelli comenzó a aparecer con fuerza en medios internacionales y revistas de sociedad, luego de que varios reportes lo señalaran como el supuesto nuevo novio de la heredera al trono español.

Gabriel Giacomelli, el joven brasileño vinculado a la princesa Leonor

Aunque mantiene un perfil extremadamente reservado, Gabriel Giacomelli pertenece a una familia con gran poder económico y conexiones internacionales. De acuerdo con reportes publicados recientemente, el joven nació en Brasil, pero creció entre Nueva York, Alemania y distintas ciudades europeas debido al trabajo de sus padres.

Su padre, Drausio Giacomelli, está relacionado con el sector financiero internacional y ha trabajado como ejecutivo especializado en mercados emergentes, mientras que su madre, Fernanda Giacomelli, se ha desarrollado en áreas de publicidad y marketing.

Lejos de la exposición mediática típica de las figuras relacionadas con la realeza, Gabriel ha preferido mantenerse discreto. Sin embargo, eso no ha evitado que su nombre se convierta en tendencia después de que diferentes medios europeos comenzaran a hablar de su cercanía con la princesa Leonor.

Así habría comenzado la historia entre Gabriel Giacomelli y Leonor

Según las publicaciones que han circulado en Europa y Latinoamérica, Gabriel Giacomelli conoció a la princesa Leonor durante sus estudios en el prestigioso UWC Atlantic College de Gales, el mismo internado internacional donde la hija de los reyes Felipe VI y Letizia cursó el Bachillerato Internacional.

El joven brasileño ha sido relacionado sentimentalmente con la princesa Leonor, generando una ola de interés sobre su vida, su fortuna y el vínculo que tendría con la heredera al trono español. Instagram @casareal.es

Desde entonces, ambos habrían desarrollado una amistad muy cercana. Incluso, algunos medios recuerdan que Gabriel fue visto anteriormente en eventos privados relacionados con el entorno de la familia real española.

Además, reportes recientes aseguran que Leonor habría viajado en el pasado a Nueva York para visitarlo, aunque hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial sobre una relación sentimental entre ellos.

La princesa Leonor y los rumores sobre su vida amorosa

No es la primera vez que la princesa Leonor protagoniza rumores relacionados con su vida privada. Desde que comenzó su formación militar y aumentó su presencia pública, el interés mediático alrededor de la futura reina de España también se disparó.

Por ahora, ni la Casa Real española ni Gabriel Giacomelli han hecho declaraciones sobre los rumores. Pero mientras el misterio continúa, el nombre del joven brasileño ya ocupa titulares en distintos países y alimenta la conversación sobre el futuro sentimental de la heredera española.

