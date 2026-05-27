Meghan Markle homenajea a Lady Di con sofisticado look lleno de nostalgia

Hay looks que simplemente se sienten bonitos… y luego están los que despiertan nostalgia inmediata. Eso fue exactamente lo que ocurrió con la reciente aparición de Meghan Markle, quien volvió a captar todas las miradas gracias a un outfit elegante y minimalista que muchos relacionaron de inmediato con el estilo más icónico de la princesa Diana.

Lejos de los excesos, Meghan apostó por una estética relajada, pulida y silenciosamente lujosa. El tipo de combinación que no necesita logos gigantes ni colores estridentes para verse sofisticada y sí, internet rápidamente comenzó a notar las referencias visuales a Lady Di.

El look de Meghan Markle que recordó a la princesa Diana

Durante su reciente aparición pública, Meghan eligió un conjunto en tonos suaves con silueta fluida y accesorios discretos, una fórmula que Diana convirtió prácticamente en uniforme durante los años 90, especialmente en su etapa más independiente y alejada del protocolo rígido de Palacio.

El outfit de Meghan retomó varios códigos clásicos asociados al guardarropa más minimalista y elegante de Diana: líneas limpias, tonos neutros y joyería refinada sin exageraciones. Honestamente, lo más interesante del look no fue solo la ropa, sino la energía completa que transmitía: segura, sofisticada y muchísimo más natural que las fórmulas reales tradicionales.

El estilo de Lady Di sigue más vivo que nunca y Meghan Markle acaba de confirmarlo. Pool/Tim Graham Picture Library/Tim Graham Photo Library via Getty Images

El “quiet luxury” sigue dominando el estilo de Meghan

Desde hace tiempo, Meghan Markle parece haberse convertido en una de las representantes más visibles del llamado quiet luxury, esa tendencia que apuesta por prendas impecables, cortes clásicos y lujo discreto.

En lugar de seguir tendencias exageradas, la duquesa suele inclinarse por piezas atemporales que priorizan la calidad visual y la simplicidad elegante. Vogue incluso ha señalado en varias ocasiones cómo Meghan ha reinterpretado algunos elementos clásicos del estilo de Diana desde una perspectiva mucho más moderna y californiana.

La conexión entre ambas no solo aparece en la moda. Meghan también ha usado anteriormente relojes, joyas y accesorios vinculados a la colección personal de Diana, algo que suele emocionar muchísimo a los seguidores de la familia real.

Meghan Markle volvió a demostrar que domina perfectamente el lujo silencioso con un look elegante y minimalista que inmediatamente hizo pensar en la inolvidable estética de la princesa Diana. Patrick van Katwijk/Getty Images

Lady Di sigue siendo el gran ícono de estilo real

Aunque han pasado décadas desde sus looks más memorables, Diana continúa influyendo directamente en las tendencias actuales. Blazers relajados, pantalones fluidos, tonos crema, joyería delicada y estética minimalista noventera están viviendo un enorme regreso este 2026.

Porque sí, más allá de cualquier comparación inevitable, hay algo que conecta visualmente a ambas mujeres, es esa capacidad de hacer que la elegancia se vea cercana, effortless y completamente atemporal.