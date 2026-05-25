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El príncipe William revela cómo son las mañanas caóticas con Charlotte, Louis y música de Taylor Swift

Sí, internet ya decidió que Charlotte podría convertirse oficialmente en la royal más swiftie de toda la familia británica.

Mayo 25, 2026 • 
Karen Luna
william Charlotte

El príncipe William revela cómo son las mañanas caóticas con Charlotte, Louis y música de Taylor Swift

Getty Images

El príncipe William acaba de compartir uno de los retratos más divertidos y reales de su vida familiar junto a Kate Middleton, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Honestamente, su rutina matutina parece muchísimo más parecida a la de cualquier familia normal de lo que muchos imaginaban.

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Entre prisas, clases, manchas de mermelada y canciones de Taylor Swift, el heredero al trono británico mostró una faceta súper cercana que rápidamente conquistó a internet.

Taylor Swift domina las mañanas de la familia Wales

Durante una entrevista reciente, William habló sobre la música que suele sonar en casa mientras todos se preparan para comenzar el día. Fue ahí cuando reveló que tanto Charlotte como Louis son grandes fans de Taylor Swift.

De hecho, el príncipe confesó que Charlotte está especialmente “obsesionada” con la cantante estadounidense, algo que hizo reaccionar de inmediato a los fans reales y a los swifties en redes sociales.

Según William, las mañanas en casa de los Wales suelen estar llenas de música, movimiento y muchísimo caos mientras intentan llegar a tiempo a las actividades de los niños.

El príncipe Louis también protagoniza momentos caóticos

Además de hablar sobre Taylor Swift, William compartió algunas anécdotas cotidianas que hicieron que muchas personas se identificaran con él como papá.

el príncipe William y la princesa Charlotte

el príncipe William y la princesa Charlotte

Getty Images

Uno de los detalles más comentados fue cuando mencionó las famosas “huellas de mermelada” que el príncipe Louis deja por todo el coche durante las mañanas apresuradas.

También explicó que existen pequeñas discusiones familiares para convencer a los niños de ir a clases de música o visitar amigos, algo totalmente normal en cualquier hogar con niños pequeños y justamente ese tono sincero fue lo que más llamó la atención de la entrevista.

William y Kate muestran una imagen mucho más cercana

Desde hace algunos años, el príncipe William y Kate Middleton han intentado proyectar una imagen más moderna y accesible de la monarquía británica.

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Por eso no sorprende que compartan detalles familiares mucho más espontáneos que generaciones anteriores de la realeza. Entre playlists con Taylor Swift, bromas familiares y mañanas caóticas, la pareja parece apostar por una versión mucho más humana de la vida real dentro del Palacio.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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