¿Qué hay detrás de las nuevas revelaciones sobre el príncipe Andrés? Esto es lo que dicen expertos

El nombre del príncipe Andrés volvió a colocarse en el centro de la polémica tras la publicación de nuevos documentos relacionados con Jeffrey Epstein. Aunque la familia real británica ha intentado tomar distancia desde hace años, los recientes reportes reavivaron el debate sobre cuánto daño sigue causando este escándalo a la monarquía.

En medio de todo esto, expertos reales y analistas aseguran que el problema ya no es únicamente el pasado del duque de York, sino el impacto constante que las nuevas revelaciones tienen sobre la imagen de la corona.

Las nuevas revelaciones sobre el príncipe Andrés

En los últimos meses salieron a la luz correos electrónicos y documentos judiciales que, según diversos medios internacionales, muestran que el príncipe Andrés habría mantenido contacto con Jeffrey Epstein más tiempo del que había declarado públicamente.

Algunos de esos mensajes incluyen conversaciones privadas y referencias a reuniones posteriores a la condena de Epstein en 2008. También se mencionan invitaciones y encuentros que contradicen versiones anteriores dadas por el propio Andrés.

Esto volvió a generar presión sobre Buckingham Palace, especialmente porque el hermano del rey Carlos III ya había perdido sus funciones reales oficiales en 2019 y fue apartado de la vida pública tras la polémica entrevista que concedió a la BBC. Además, en 2022 resolvió extrajudicialmente la demanda presentada por Virginia Giuffre, aunque siempre negó cualquier acusación en su contra.

Cuando parecía que la polémica alrededor del príncipe Andrés comenzaba a quedar atrás, nuevos documentos y reportes volvieron a poner su nombre en los titulares. Getty Images

Expertos creen que el problema ahora es la reputación de la monarquía

Para muchos comentaristas reales, las nuevas revelaciones no solo afectan al príncipe Andrés, sino también a la estabilidad de la institución. El experto constitucional Craig Prescott señaló recientemente que la separación entre Andrés y la familia real era necesaria para proteger la imagen de la corona.

Mientras tanto, periodistas como Richard Kay sostienen que existe una preocupación creciente sobre cómo cada nuevo documento revive el escándalo y vuelve a colocar a la monarquía bajo escrutinio mediático.

Incluso algunos reportes recientes indican que el rey Carlos III habría endurecido aún más su postura frente a su hermano para evitar más daños públicos. Medios británicos señalaron que Andrés dejó Royal Lodge después de nuevas presiones derivadas de los archivos relacionados con Epstein.

La controversia sigue lejos de terminar

Aunque el príncipe Andrés permanece alejado de la agenda oficial de la familia real, las investigaciones y filtraciones continúan generando titulares en Reino Unido y Estados Unidos. Esa parece ser la mayor preocupación dentro del Palacio: que cada nueva revelación reactive una crisis que la monarquía británica todavía no logra dejar atrás.