El príncipe Andrés de Inglaterra fue denunciado por esta organización británica tras revelarse la lista de Jeffrey Epstein

Esta semana se ha dado a conocer la famosa lista negra de Jeffrey Epstein, lo que ha hecho que resurjan las acusaciones por abuso sexual en contra del príncipe Andrés de Inglaterra, y por lo mismo, una organización británica ha aprovechado para denunciar al royal ante la policía del Reino Unido por esta situación.

Fue este jueves cuando la organización conocida como Republic, informó que habría denunciado al duque de York luego de que una serie de documentos judiciales y clasificados sobre este caso fueran publicados esta semana por la Justicia de Estados Unidos.

¿Por qué fue denunciado el príncipe Andrés ante la policía?

Por su parte, el director ejecutivo de esta organización, Graham Smith, pidió a la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) que reabra las investigaciones sobre los delitos presuntamente cometidos en Londres, aunque obviamente el príncipe Andrés ha negado las acusaciones, según recoge el portal 20Minutos.

El príncipe Amdrés ha negado las acusaciones en su contra Getty Images

“He denunciado a Andrés a la policía, sabiendo muy bien que la Met afirma haber investigado esto antes... Pido a la Policía Metropolitana que reabra este caso, pido a los parlamentarios que debatan este asunto en el Parlamento y pido a Carlos que haga una declaración pública frente a la prensa y respondiendo a preguntas”, indicó Smith.

Por lo mismo, también Graham considera que el no tomar acción “exacerbaría un problema ya grave de víctimas de violencia machista que no están dispuestas a denunciar los delitos a la Policía Metropolitana, y envalentonaría a los delincuentes, sabiendo que la policía no tomará medidas contra individuos poderosos”, recalcó.

De acuerdo con un comunicado de la misma organización, el hermano de Carlos III tuvo relaciones sexuales con una menor en tres lugares distintos, entre ellos, en la isla que tenía el magnate en las islas Vírgenes.

Una de las víctimas de Jeffrey Epstein acusó al príncipe Andrés de abuso sexual Getty Images

Y si bien las acusaciones no son nuevas, éstas sí resurgieron de nuevo con la publicación de una primera tanda de documentos referentes al caso Epstein en recientes días, en las que se hace mención del hijo favorito de la fallecida reina Isabel varias veces.

Por último, aunque Andrés de York lleva tiempo tratando de limpiar su imagen, es evidente que no lo logrará —al menos no en un buen rato— pues además la prensa ha comenzado a especular que, a raíz del resurgimiento de esta polémica, es probable que el monarca británico lo retire de la Familia Real.